Famosos que llevan la bandera de la igualdad

Poco a poco las personas transgénero y transexuales se han abierto paso en Hollywood y demás productos artísticos de consumo masivo. Las series más importantes han incorporado a este grupo social, además de por un clamor de igualdad, porque han visto gran talento y profesionalismo en sus papeles y carreras artísticas. La música, el cine y la televisión. Como también el modelaje y el maquillaje, son los segmentos específicos donde han comenzado a brillar. El 31 de marzo se celebra el Día internacional de la visibilidad transgénero. Algunas de las celebridades emergentes más reconocidas integran este ‘color’ de la bandera de la diversidad. En redes sociales, como Twitter fue tendencia el hashtag #TransDayOfVisibility.

Nicole Maines, una heroína

La actriz de 22 años es la primera mujer trans en convertirse en una heroína en Hollywood. Ella interpreta a Nia Nal, un personaje basado libremente en el de Nura Nal (también conocida como Dream Girl), que es parte del universo de cómics de DC en 'Supergirl'. Nicole también es activista y ha protagonizado dos documentales contando su historia y la de su familia.

Jamie Clayton, estrella de tele

A sus 42 años ha sabido brillar en una de las series más famosas de los últimos años: 'Sense 8'. Ella es una artista de maquillaje, involucrada en ello desde los 19 años cuando se mudó a vivir a Nueva York. Es ganadora de un Emmy por su papel de Michelle Darnell en la web serie 'Dirty Work'.

Elliot Fletcher, un galán adolescente

Con solo 23 años su atractivo físico lo ha puesto a competir en los papeles trototípicos del galán colegial. En 2016 consiguió formar parte de la serie 'The Foster', donde hablaban abiertamente de su cambio físico. Obtuvo un papel en la serie de ficción de Marvel 'Runaways'.

Kim Petras, la reina de Spotify

La cantante y compositora de 27 años tuvo su primera aparición televisiva en su natal Alemania a los 14 años. Allí contó a nivel nacional en un documental el proceso de su cambio y como su familia aceptó su evolución física. Además es modelo profesional. En el 2011 inició su carrera musical de lleno y no fue hasta el 2017 que consiguió la internacionalización. 'Heart to Break' es su sencillo más famoso. Tiene dos EP y un álbum. En Spotify ha sido reconocida en varias ocasiones por el desempeño de sus temas en la plataforma.

Caitlyn Jenner, controversial

Es una estrella de la televisión estadounidense, además exdeportista de alto rendimiento. En 2015 sorprendió al mundo al dar a conocer su cambio corporal y cómo deseaba ser reconocida. Uno de los shows más recordados es su participación en el reality 'Keeping Up with the Kardashians', junto a sus hijas Kylie y Kendall Jenner.