El 2021 ha sido un año de duras experiencias y aprendizaje para Fabiola Véliz, expresentadora de 'Faranduleros' (Canal Uno). Su emprendimiento, una línea de zapatos no funcionó como ella esperaba y su matrimonio con Jorge Cruz estuvo a punto de terminar. Pero no todo han sido malos ratos, se concretó su regreso a la farándula con 'Entre líneas', en Armonía TV.

Volvió en un espacio digital…

El 15 de noviembre volví con Carolina Aguirre, la exreina de belleza que debutó en un espacio de farándula. Karen Lasso no es nueva, ya tiene experiencia. Es un buen equipo. Aunque tratamos la farándula nacional también incluimos la internacional. No queremos juzgar a la gente, es menos agresiva. La respuesta ha sido buena. El gerente es Danilo Rosero y el gerente de producción, el actor Xavier Pimentel.

Siempre ha sido medio venenosa en sus comentarios faranduleros, ahora tendrá que morderse la lengua…

(Risas) Soy picosa, se me ha escapado algo no lo niego, pero no va conmigo dañar a la gente. Sé información que a veces no la digo. Nuestro propósito es informar.

Sorprende que Carolina Aguirre esté en la farándula.

Estoy sorprendida porque conoce de farándula y comenta con fluidez. Una vez más me convenzo de que no se puede hablar o juzgar a la gente sin conocerla. Hay tres factores que influyen si estás o no en un espacio, el canal, la producción y el carácter de la persona.

Usted había rechazado otras ofertas, pero esta la aceptó. ¿Por qué?

Me llamaron de 'Exfaranduleros' y de dos programas más digitales y no acepté. Ahora sí por la oferta económica, el estilo de farándula y la gente con la que trabajo.

A todos nos tomó por sorpresa la retirada de la TV de Alejandra Jaramillo. Ella es una gran amiga suya.

Yo no lo sabía, nadie se lo esperaba. Cruzo los dedos que una cadena internacional la haya contratado. Muchos talentos ecuatorianos han salido al exterior y no solo por lo actoral. En otras áreas están Ruth del Salto, Fiorella Solines, Ángel Villagómez, Abel Alvarado, Andrea Bernal…

Alejandra tiene el talento, el carisma, joven, cariñosa y es una mujer muy guapa. Me encantaría como su amiga que aquello se haga realidad. La quiero mucho.

Luego de los hechos lamentables ocurridos en torno a la muerte de Efraín Ruales, ¿considera que es necesario que se aleje?

No creo que sea una pausa en la TV ecuatoriana, sería un escalón que suba y si lo pisa ya no mirará hacia atrás porque en el extranjero hay un universo de posibilidades.

La presentadora atravesó una crisis matrimonial. Gerardo Menoscal

Los habitantes de Guayaquil nos sentimos vulnerables, inseguros… por la situación que se vive en la ciudad. ¿Tal vez ella también se siente así y mucho más tras lo vivido?

Muchos ya no queremos vivir en Guayaquil, estamos en el lejano oeste, es una ciudad tremendamente insegura.

¿Quién cree que podría ocupar el lugar de Alejandra en 'En contacto'?

Creo que yo podría y si fuera otra persona, me inclinaría por Úrsula Strenge.

En las redes ya especulan el regreso de Gabriela Pazmiño de Bucaram.

Ella tiene el derecho de volver a la pantalla cuando quiera. Gabriela es TV.

Pero aquello no solo depende de ella, sino de los canales y de la aceptación del público.

Así es. Su trabajo lo hace excelente y es un exponente televisivo muy bueno. Ahora está descansando su imagen y tal vez sea necesario que lo haga.

Causó sorpresa cuando usted dijo en las redes sociales que su matrimonio había terminado.

Era un momento que necesitaba vivir. Me casé en 2017, pero convivíamos desde 2013. Debía comunicarlo porque él se fue de la casa, no quería que lo vieran haciendo su vida y me llamaran a decir tal o cual cosa. Para evitar confusiones, era mejor aclararlo.

¿Por qué se dio la crisis?

Evito decirlo, no por nosotros sino por nuestros hijos (Renzo y Victoria) y por los que él tiene (Doménica y Alejandro). No fue por falta de amor o cachos. Muchos creyeron que había una tercera persona.

A pesar de que hizo pública la separación, al poco tiempo volvió con su esposo. Por eso es mejor que los trapos sucios se laven en casa.

(Suspira). Lo estamos intentando nuevamente. Jorge me lo pidió. Espero que haya tomado la decisión correcta. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Nos separamos en septiembre y volvimos en el cumpleaños de Victoria, el 31 de octubre. Los hijos no atan a nadie, al final ellos se van y nos quedamos con la persona que está a nuestro lado. El amor no se acaba de la noche a la mañana.

Muchas mujeres tras las reconciliaciones con sus parejas quedan embarazadas.

Tuve dos pérdidas. Ya no queremos más hijos. No me ligué, pero Jorge se hizo la vasectomía. Es carísimo criar a un hijo y es una gran responsabilidad ser madre. No hay nada más importante que tener salud y vida, aunque no haya que comer. La salud y la vida hay que agradecerla.

Las malas lenguas dicen que usted es la que manda y pone el billete en la casa.

No me gusta ser mantenida, en mi casa se pone todo mitad y mitad. La gente habla sin saber.

¿La separación qué enseñanza le dejó?

Todavía no lo sé, muchos opinan que no debí decir nada. Ya no tengo afán de preocuparme por el futuro, tiempo al tiempo.

Siempre los niños son los más afectados.

Mis hijos sufrieron, los dos por igual. Extrañaban a su padre, me quebró verlos sufrir.

No es de las mujeres que se ve sola...

Soy una mujer joven, mi prioridad son mis hijos, que se eduquen y que sean buenos seres humanos. Pero tengo que envejecer al lado de alguien. Será lo que Dios quiera.

Tenía un emprendimiento, una línea de zapatos…

Lastimosamente no funcionó como yo pensé, creo que no fue el momento indicado. Aunque no descarto intentarlo de nuevo.

Frases sueltas

Vinces: “Mi pueblo, mi tierra”.

Canal Uno: “Experiencia”.

Farándula: “Todavía mi camino y tal vez en un futuro, un matinal. Me encantan los matinales y la comunidad”.

Alejandra Jaramillo: “Mi amiga”.

Matrimonio: “Convivencia y hay que sentir mucho amor para convivir con alguien”.

Hijos: “Mi vida entera”.

Divorcio: “No lo he vivido por ahora”.

Zapatos: “Me quedé con la pica”.