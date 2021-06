Esteman y su apología a la identidad

Cada sencillo o producción que lanza Esteman es una declaración musical a lo que él es, lo que piensa y lo que representa para su público. Con 10 años de carrera, el artista colombiano es ahora más consciente de todas sus influencias sonoras del pasado, que lo han ayudado a forjar su identidad artística, y es dentro de este concepto que presenta su nuevo disco titulado Si volviera a nacer.

A través de diez tracks, el cantante invita a sus fanáticos a hacer un viaje psicodélico por sonidos de los años 70 y 80, aterrizados a lo que hoy se escucha y así convertir los temas en joyas del pop latinoamericano alternativo.

Acompañado siempre por elementos visuales, la portada del álbum es una ilustración de El Cursi en la que se puede ver al artista saliendo de la tierra con un fondo multicolor que emula la naturaleza, tal y como él se lo imaginó. Juan Pablo Vega, Adan Jodorowsky, Marian Ruzzi, Pablo Escallon y Andrés Rebellón son otros nombres esenciales y productores claves para lograr el sonido de esta producción.

Durante la conversación que mantuvo con EXPRESIONES, Esteman nos llevó a todos esos lugares imaginarios que provoca cada canción y a los que espera lleguen también las personas que deciden escucharlas.

¿Ha atravesado por algún momento en su vida en el que sintió que volvió a nacer?

Realmente así como sintiera que estoy naciendo otra vez, fue el momento en el que salí del clóset ya que al hacerlo sentí que estaba viviendo una nueva vida. En lo particular para complementar lo que está diciendo el disco, el nombre es una forma de agradecimiento a lo que soy. Si volviera a nacer, no cambiaría nada del ayer, en el fondo estoy agradecido con el proceso. Hay una canción que se titula igual y se la escribí a mi mamá para agradecerle por su forma de ver el mundo, por lo que me dejó y me sigue dejando.

¿Por qué sentimientos pasa una persona que escucha este disco de principio a fin?

Diferentes, pero hay algo en común en todo el disco que es la nostalgia. Nostalgia sonora porque hay música de otras épocas traída a hoy en día, es como una apropiación de esos sonidos. También mucha melancolía y ganas de bailar. Es un CD de muchos recuerdos, muchas veces leo lo que la gente me escribe y son comentarios en los que me cuentan que tal canción le hicieron acuerdo a alguien o algo. Asimismo, el desamor está presente.

Sé que todas las canciones de la producción son especiales, pero ¿cuál recomendaría escuchar a una persona que no conoce a Esteman?

Difícil (risas). Voy a poner dos porque uno se da cuenta cuando las canciones están siendo las más escuchadas. La primera es 'Te alejas más de mí' junto a Daniela Spalla, es un tema que te hace bailar pero que al mismo tiempo te puede hacer llorar, es disco y balada a la vez, tiene todos los ingredientes del disco. Y la segunda, por el sentimiento que tiene y lo que dice es 'Si volviera a nacer' feat. Lila Downs.

¿Qué ha aportado Ciudad de México en su carrera que quizás no lo habría podido hacer Bogotá?

No porque no lo pudiera haber hecho en Bogotá, sino porque simplemente hubo un momento en que sentí que tenía que salir de mi comodidad como persona y músico. Esa fue una de las razones por las que me vine a la Ciudad de México, pero también porque hay una escena muy viva a nivel musical con gente de todas partes de Latinoamérica y el mundo aportando a ella y eso enriquece mucho a uno en el momento creativo. Y también por el público mexicano, pero no por hacer menos a los otros porque en Ecuador tengo un público súper especial así como lo tengo en Colombia, Perú y Chile. Pero, el público aquí me ayudó mucho a seguir creciendo. Me siento muy afortunado de tener seguidores tan fieles y eso lo encontré mucho por acá. Además, México siempre ha sido un país trampolín.

De su boca

“Es un disco que sale de mi gusto por hacer música. Luego de 11 años escribiendo canciones y sacando discos, este cuarto define mucho lo que soy yo a nivel artístico y personal, los gustos que tengo en la música. Desde que empecé me he vinculado mucho con el pasado, la música retro, solo que ahora soy más consciente de eso. Es algo que ha forjado mucho mi identidad. La gente que habla de Esteman entiende que soy un artista de pop alternativo que siempre ha tenido influencia de sonidos de otras épocas y definitivamente en este disco esa es una de las caras que lo define al 100%”.

Su mensaje en el mes del orgullo

“Junio es un mes para visibilizar. También para seguir celebrando lo que yo soy porque, al final, estoy muy agradecido con mi proceso, me siento privilegiado con lo que he vivido, con la familia que me ha tocado, mi círculo y la manera como mi público ha estado ahí para que esto siga floreciendo. Pero, siento que este es un mes para darle voz a las caras que dentro de la comunidad LGBTIG lo tiene más difícil, como es la comunidad trans que tienen una lucha por delante. Me concentro mucho en ser esas personas que tratan de visibilizar eso que se desconoce. Otro mensaje para mi clave, es invitar a cualquier persona que no haga parte de la comunidad a entender, reconocer, informarse sobre lo que está sucediendo. Hay que integrar la sociedad porque en muchos lugares no está preparada para todo lo que viene”, reflexiona.