Eros Ramazzotti viene a Ecuador como parte de su gira mundial

El cantante italiano Eros Ramazzotti incluyó a Ecuador en la lista de países que visitará como parte de su gira mundial, uniéndose así a la amplia gama de artistas que vendrá al país en 2022. La cita se dará en Quito el próximo 30 de noviembre.

Britney Spears finalmente es la señora Asghari Leer más

El anuncio lo dio este jueves a la par de la presentación de su nuevo disco, "Battito infinito", que se publicará el próximo 16 de septiembre, un día después del comienzo de una gira mundial que dará inicio en la ciudad española de Sevilla y con la que recorrerá Latinoamérica.

Los seguidores de Ramazzotti podrán reservar una copia física del álbum desde mañana hasta el 19 de junio.

Su paso por varias regiones de Italia será el inicio de un adelanto de su gira planetaria, con otras nueve citas en las ciudades de ese país: Agrigento (17 y 18 de septiembre) y Verona (20, 21, 23 y 24 de septiembre), así como en Atenas (1 de octubre) y el anfiteatro de Caesarea, en Israel (6 y 8 de octubre).

Luego arrancará una gira mundial de mayor envergadura que le llevará entre el 30 de octubre de 2022 y el 11 de mayo de 2023 por Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa, con un concierto en Madrid el 31 de marzo de 2023 y otro en Barcelona el 2 de abril.

En cuanto a Latinoamérica, Ramazzotti cantará en Ciudad de México (23/11/2022), San José (25/11/2022), Panamá (27/11/2022), Quito (30/11/2022), Buenos Aires (2/12/2022), Santiago de Chile (4/12/2022), Caracas (11/12/2022), Sao Paulo (9/12/2022) y Riverao Presto (7/12/2022).

"Dominion", el mensaje "esperanzador" para un mundo pospandémico Leer más

"He pensado en este tour para celebrar mi nuevo álbum aún por salir. Me he involucrado totalmente en este trabajo, cuidando cada detalle y todos sus matices. En cada uno de estos conciertos hay una pequeña parte de mi y de mi historia", aseguró este jueves.

"No veo la hora de volver a abrazar a mis fans de todo el mundo porque creo que esta es la mejor manera de afrontar este complejo momento y empezar a hacer música de nuevo. Juntos", concluyó.