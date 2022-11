El partido de Ecuador y Países Bajos que se jugará el viernes 25 de noviembre como parte del Mundial de Fútbol en Qatar tiene al país emocionado. Al punto que algunos se alistan a no trabajar, como si se tratara de un feriado.

Carlos Luis Andrade y su esposa Gaby Díaz lo verán en Cartagena, Colombia, a donde se trasladaron el pasado 23 de noviembre para festejar sus 15 años de casados. Aprovechando el viaje, el presentador le prepara algunas sorpresas a la madre de sus hijos, Poly y Joaquín. Volverán el domingo 27 de noviembre.

Mientras que la presentadora de noticias Samantha Mora dice que estará trabajando durante el encuentro deportivo. “Me tocará escuchar por radio”.

El comunicador Luis Antonio Ruiz está en Murcia, España. “Acá hay una comunidad ecuatoriana bien activa. Si hace mucho frío, me quedo en mi piso. Estoy aquí por chequeos médicos. Solo he recibido buenas noticias. Tres años más y me darán de alta”. A Luis Antonio le detectaron linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que se forma en el sistema linfático, luego de un tratamiento médico lo superó.

El expresentador Roberto Begué no sabe dónde lo verá. Lo decidirá en el transcurso de las horas. La comunicadora Meche Cuesta cree que disfrutará del partido desde la cabina de la radio donde labora. “Estoy súper desconectada del Mundial de Fútbol, tal vez por los horarios”.

El director Jorge Toledo afirma que prefiere la comodidad del teatro. “Con un grupo de actores nos reuniremos, luego de aquello ensayaremos”. Jorge con Paola Farías, Cecilia Cascante, Hilda Saraguayo y Miriam Murillo presentarán la obra 'Las chicas OnlyFans', el sábado en Plaza Colonia.