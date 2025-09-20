EN VIVO: Bad Bunny en su concierto final en Puerto Rico, mira la transmisión aquí

Este sábado 20 de septiembre, millones de fans alrededor del mundo tienen una cita imperdible: el concierto final de Bad Bunny en Puerto Rico, titulado 'No me quiero ir de aquí: Una más', se transmite en vivo en varias plataformas digitales. Después de agotar todas las entradas para su residencia histórica en la isla, el fenómeno del reguetón da un paso más para que nadie se quede sin verlo en acción.

Un cierre histórico para la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico

Desde el pasado 11 de julio, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, ha ofrecido nueve conciertos exclusivos para sus seguidores puertorriqueños en la que fue su residencia 'No me quiero ir de aquí¡. La respuesta fue tan impresionante que los boletos se agotaron en minutos, dejando fuera a millones de fans que soñaban con estar en vivo.

Marcela Ruete se casa dos veces con Francisco Negri Leer más

Para darle un cierre inolvidable y rendir homenaje a Puerto Rico, el artista añadió una fecha especial: 'No me quiero ir de aquí: Una más', que no solo cierra su residencia, sino que también marca el octavo aniversario del huracán María con un mensaje de compromiso social y esperanza para la isla.

Te invitamos a leer | Alejandra Paredes: "El teatro me ha mantenido cuerda"

¿Dónde y cómo ver el concierto en vivo?

Si no pudiste conseguir boleto para la presentación presencial o no te encuentras en Puerto Rico, la buena noticia es que Bad Bunny ha preparado una transmisión en vivo para que fans de todo el mundo disfruten este espectáculo desde casa. Puedes ver el concierto hoy, sábado 20 de septiembre, a las 19:30 hora de Ecuador en:

Amazon Prime Video

App de Amazon Music

Canal oficial de Amazon Music en Twitch

Esta alianza con Amazon Music no solo facilita la transmisión global, sino que forma parte de un programa de varios años que busca apoyar la economía, la educación y el desarrollo tecnológico en Puerto Rico, generando un impacto real y duradero para la comunidad local.

Bad Bunny en su concierto final en Puerto Rico: Síguelo en vivo aquí

Más sorpresas para los fans de Bad Bunny

Antes del concierto, Amazon Music ha lanzado una playlist especial llamada 'Platino', curada por el mismo Bad Bunny, que rinde homenaje a la rica herencia musical puertorriqueña. Además, los seguidores podrán preordenar un vinilo edición limitada del álbum 'Debí Tirar Más Fotos' con imágenes exclusivas de la residencia, disponible a partir de hoy únicamente en la app de Amazon Music.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!