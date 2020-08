Emprendimientos locales con identidad nacional

Sin saberlo, Mía Vélez, Mechita Valero y Daniela Ruiz crearon sus marcas de ropa bajo el mismo concepto: diseñar prendas básicas de uso diario, como jeans y chaquetas, e incluirles detalles, bordados, texturas o estampados autóctonos que enorgullecen la cultura ecuatoriana y le dan un valor agregado no solo a la ropa, sino a los artesanos de distintas ciudades del país.

Comercializar la moda nacional es, a la vez, un pensamiento, un sueño y un reto en sus vidas que están muy presentes. Sin embargo, reconocen que ponerlo en práctica no solo es trabajo de los creativos, sino que tiene que ver con la educación, la promoción y el amor a lo nuestro.

En esta producción para EXPRESIONES enseñaron sus piezas insignes y revelaron las transformaciones a las que han tenido que adaptarse durante esta crisis sanitaria y económica.

Mía Vélez (de @identité.ec)

“Para llevar una prenda con identidad nacional, primero hay que sentirse orgulloso del país”.

Apostar por incluir bordados o estampados autóctonos en prendas de vestir, va más allá de la moda, reflexiona Mía Vélez, propietaria de Indentité. La relación que tiene este concepto con su marca es que, al llevarlos, se puede demostrar el orgullo que siente una persona por un lugar. Desde su punto de vista, no hay mejor que exteriorizarlo en el día a día, que con accesorios o piezas de ropa. El objetivo de la moda es expresar qué y quiénes somos, sostiene.

Cree firmemente en aquello de que la unión hace la fuerza. Por eso, en los últimos meses, se ha asociado con distintas marcas para hacer transmisiones en vivo y compartir conocimientos. “Formar alianzas estratégicas que te permitan un crecimiento proyectado”, asegura.

En cuanto a los desafíos que se le han presentado como emprendedora durante la pandemia, considera que el más palpable es la disminución de ventas, pues ahora que la gente sale muy poco, nadie compra ropa para quedarse en casa. También contó que en Cuenca vendía sus creaciones en dos tiendas que se vieron obligadas a cerrar y que eso la llevó a enfrentar un nuevo reto: la venta online. “No estaba direccionada hacia allá, no precisaba dirigir mis esfuerzos a lo virtual, sin embargo ahora sí porque es el cambio de todo un pensamiento detrás, aparte de que me ayuda a personalizar más mi marca. Antes no tenía tanto contacto directo con mis clientes y esa es una parte que quiere potenciar”, señala.

Define sus prendas como eclécticas porque une el estilo romántico y vanguardista con lo étnico. La modelo aparece con un croptop cuyo tejido aporta frescura, ideal para el clima de la Costa. Los bordados y texturas provienen de Otavalo. “Es bastante moderno y tiene un cierto detalle de identidad”, indica. También puede usarse sobre blusas con puño para darle este toque autóctono, tal como lo luce la diseñadora en la foto inferior.

En el croptop negro resaltan los bordados blancos. Mía presenta otra opción: utilizarlos sobre blusas de puño. Miguel Canales Leon// EXPRESO

Mechita Valero de @inay.designs

“El ecuatoriano tiene que creer en su propia industria y consumir local”

Estar en constante búsqueda de ese ‘algo más’ es el camino que suele llevar a ideas extraordinarias. Mechita trabaja en una empresa familiar, pero siempre estuvo en ella la necesidad de tener algo propio. Fue así cómo apareció Iñay Designs, término que en quechua significa origen.

Aunque Ecuador es reconocido internacionalmente por áreas como la agricultura y la pesca, para ella también es importante dar a conocer la industria textil local combinada con lo autóctono. “Buscamos promover nuestra cultura con prendas manufacturadas por artesanos. Fabricamos productos de calidad como jeans, faldas, chaquetas y vestidos con toques étnicos para sentirnos identificados día a día con nuestro origen”, expresa.

Así como Mía, una de las transformaciones que está atravesando su emprendimiento es volcarse a una tienda en línea, pronta a estar finalizada, para la facilidad de ventas ya que los meses pasados hubo muchas limitaciones de producción, proveedores, entregas, entre otras cosas.

En la foto, la modelo utiliza la clásica falda hasta la rodilla combinada con una blusa roja fresca de tiras ajustables en la que el tejido autóctono es protagonista. Su versatilidad permite que sea un look ideal tanto para la oficina o para un brunch. Mechita viste una chaqueta de manga larga, hasta la cadera, con un jean blue navy mid rise stretch.

Dos opciones coloridas, en las que tanto la modelo como la creativa demuestran que lo autóctono es también símbolo de buen vestir. Miguel Canales Leon// EXPRESO

Daniela Ruiz, de @@amazonas.ecu

“Ecuador tiene un mundo de oportunidades, pero muy baja autoestima”.

“Cómo nos ven es como nos tratan” fue de las primeras frases que soltó Daniela Ruiz, una orgullosa ecuatoriana que asume el reto de incentivar a los demás a sentirse plenos y orgullosos de ser ecuatorianos. Su acercamiento a este sentimiento lo hace a través de la moda, de su marca Amazonas con la que invita a la personalización y a la identidad.

“Yo hago jeans porque creo que es una pieza que tiene que ser llena de vida pues acompaña al día a día mío y de muchas personas. También tengo chaquetas, chalecos y jumpsuits, todos con detalles personalizados y autóctonos”, indica.

Cinco mamás solteras trabajan con ella y considera que su emprendimiento ha salido adelante porque apoya la economía local, respeta el comercio justo y los tiempos y procesos artesanales.

Su tercera maestría la hizo en Marketing Digital, por eso la reposición en redes sociales durante la pandemia ha sido su plan principal para la captación y el sostenimiento de su clientela. También le ha otorgado este tiempo a la creatividad plena que antes no tenía tanto espacio.

Para las fotografías, Daniela hizo una mezcla de Amazonas Couture que se caracteriza por prendas denim y con las chaquetas que son su fuerte. Lo elegido fue lo que para ella, más representa al país, además tiene un toque de su mestizaje cultural ya que tiene familia mexicana y es un país que le atrae mucho.