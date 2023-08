La esposa del actor Bruce Willis, Emma Heming, utilizó las redes sociales para compartir el duro proceso que experimenta al lado del recordado protagonista de Duro de matar, quien hace seis meses fue diagnosticado con demencia frontotemporal -en un comienzo se le diagnosticó afasia- enfermedad que alteró su comportamiento y personalidad.

En su cuenta de Instagram, la exmodelo, quien siempre habla positivamente de la situación que enfrenta su familia, en esta ocasión se sinceró y expresó que no se encuentra bien y que, aunque intenta hacer lo mejor que puede, a veces siente que no es suficiente.

"Tengo que hacer un esfuerzo consciente todos los días para vivir la mejor vida que pueda. No quiero que se malinterprete que soy buena porque no lo soy, no estoy bien”, dijo Emma Heming.

Enfatizó que consideraba importante hablar de cómo se siente y no quedarse callada con todas las ideas que le saltan a la cabeza. También invitó a sus seguidores a “seguir buscando esa cosa o momento hermoso en su día”.