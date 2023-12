Emma Guerrero pide orden de alto a las amenazas en contra de Arianna Mejía

Emma Guerrero no se quedó de brazos cruzados y tras la agresión que sufrió en días pasados por parte de Arianna Mejía, alista acciones para impedir que la esposa de Troi Alvarado repita una situación así en contra de ella.

El abogado Enrique Crespo, que llevó las demandas de Miguel Melfi y de Dieter Hoffmann en contra de Mauricio Altamirano, es quien nuevamente está al frente de este hecho. Inicialmente trascendió que se trataría de una demanda pero Crespo aclara a EXPRESO que no se ha pensado en ese acto procesal.

“Por el momento lo único que Emma me pidió es que la ayude para que no tenga problemas futuros con Arianna Mejía. Pero demandas o acciones legales no se han contemplado”, aclara el abogado.

Lo que el profesional explica es que se solicitó ayuda a la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, para que dispongan una orden de alto a las “amenazas, intimidación o coacción por parte de Mejía o de terceros hacia Guerrero”.

“Esto es para no escalar a mayores. Si Arianna incumple se la puede denunciar por el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal y llevársela detenida en flagrancia por los hechos. La pena es de 1 a 3 años”.

Lo volvería a hacer

Por otra parte, Arianna Mejía le restó importancia a lo actuado por Emma Guerrero y asegura que la tiene sin cuidado lo que haga. “Si vuelve a hablar, la vuelvo a mechonear y no me importan mil denuncias, le vuelvo a dar como madre para que respete”, afirma

Es de recordar que el 21 de diciembre, ambas coincidieron en la fiesta que ofreció la producción de Desafío a la Fama, por la finalización del reality. Fue ahí que Arianna habría agredido a Emma en el baño, algo que incluso lo publicó en sus redes sociales.

"Yo puedo ser todo, menos mentirosa, sí le pegué y eso nadie se lo va a quitar", recalca.

