Emilia y Duki por fin confirman su romance

Emilia y Duki presentaron en julio de este año, su primer tema juntos titulado Como si no importara.

Ya los rumores estaban, pero ninguno lo confirmaba. Desde que Emilia y Duki colaboraron en el tema Como si no importara, los fanáticos de ambos artistas notaron que ahí había algo.

Desde el mes pasado, Emilia ha estado dando una serie de conciertos en Argentina y Uruguay, y sorpresivamente en casi todos, apareció el rapero para interpretar juntos el tema ya mencionado. Aunque la dinámica en el escenario nunca fue sugerente, el público se emocionaba siempre a tope con esta aparición.

Durante casi dos meses, tuits iban y venían sobre el posible romance entre los artistas, pero ninguno daba pistas de ello, hasta que ayer, sorpresivamente fue el argentino quien subió a su cuenta de Instagram una romántica foto con Emilia en la aparecen dándose un beso y ella de espaldas.

Inmediatamente la publicación se llenó de ‘likes’ y hasta el momento tiene más de 2 millones. Muchas personalidades de la música comentaron y felicitaron a la pareja, mientras que otros como Big One Real y Tiago PZK bromearon que al fin lo hicieron público. Aunque la uruguaya aún no ha posteado nada, no faltó su mensajito de amor, primero puso un corazón y luego escribió: “oaaa quién será esa divina?”.