Elton John en la élite de los artistas

Pocos tienen el honor. El cantante y pianista británico Elton John (76) ingresó al exclusivo club EGOT, un término que se usa para referirse a los ganadores de los premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony. La lista de artistas que han conseguido esta distinción es muy reducida y son los que han sido reconocidos en la industria del cine, el teatro, la música y la televisión.

El amigo de la fallecida princesa Diana tiene cinco premios Grammy, el más reciente por 'Elton John & Tim Rice’s Aida' de 2001; dos estatuillas del Óscar, por 'Can You Feel the Love Tonight de The Lion King' (El Rey León) de 1994 y (I’m Gonna) 'Love Me Again de Rocketman' de 2020; un Tony por la música original de 'Aida'; y el lunes en el Peacock Theater de Los Ángeles obtuvo un Emmy al mejor especial de variedades en directo por 'Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium', un documental que recoge su concierto de tres horas emitido por Disney+.

El espectáculo fue el último de tres noches de presentaciones en el Dodger Stadium de Los Ángeles, como parte de la etapa norteamericana de su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road, que empezó en septiembre de 2018. El tour se suspendió en 2020 por la pandemia y se reanudó en 2021.

Elton John tiene, además, el récord del single más vendido en formato físico, gracias a las 33 millones de copias de 'Candle in the wind' en 1997.

Los que lo lograron

Los que han logrado los cuatro galardones son los actores John Gielgud, Helen Hayes, Audrey Hepburn, Rita Moreno, Jennifer Hudson, Whoopi Goldberg y Viola Davis; los compositores Marvin Hamlisch, Richard Rodgers, Jonathan Tunick, Robert López, John Legend, Andrew Lloyd Webber, Tim Rice y Alan Menken; el director y guionista Mel Brooks; el director Mike Nichols y el productor Scott Rudin. Ahora se suma Elton John.

Existen otros como Liza Minnelli, James Earl Jones y Barbra Streisand que podrían formar parte del listado oficial, pero casi no se los considera porque recibieron alguno de los cuatro galardones de forma honorífica o no estaban en competencia, pero por algún motivo en especial fueron reconocidos por cualquiera de los grupos de votantes de los premios.

El beso de la noche

Los cuatro meses de espera de los Emmy valieron la pena. Un ejemplo fue el apasionado beso entre Ebon Moss-Bachrach y Matty Matheson, cuando anunciaron a The Bear como la mejor serie cómica. La emoción desbordó a dos de sus actores principales.

Estas son las grandes ganadoras

La 75.ª edición de los Emmy, presentada por el actor y humorista Anthony Anderson y que se celebró cuatro meses después de su fecha habitual por las huelgas de Hollywood, dejó dos grandes triunfadores: 'Succession' y 'The Bear'. Ambas series, disponibles en HBO Max y Disney+ respectivamente, recibieron seis estatuillas.

'Succession', un programa de humor oscuro sobre miembros en guerra de una dinastía mediática familiar, en horario de máxima audiencia en su última temporada, logró varios premios, incluidos los de mejor dirección, guion y tres de actuación.

Mientras que 'The Bear' logró convertirse en la mejor serie de comedia y ganó el galardón a mejor actor protagonista de comedia, que recayó en Jeremy Allen White. También recibió el reconocimiento de mejor dirección de comedia, mejor guion y los triunfos de Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach como mejor actriz y actor de reparto en comedia, respectivamente.

Otra triunfadora fue 'Bronca', de Netflix, que obtuvo cinco distinciones.

A pesar de la adversidad, Christina Applegate no pierde su hilaridad

Se rindió homenaje a Christina Applegate, quien estuvo en la ceremonia para entregar el primer premio de la noche. La actriz fue diagnosticada con esclerosis múltiple en agosto de 2021.

Entró al escenario usando un bastón y el público la aplaudió de pie. “Están burlándose de mí parándose cuando tengo esta discapacidad”, dijo.

Lo que es moda no incomoda

Suki Waterhouse

La modelo, que espera su primer hijo junto al actor Robert Pattinson, presumió su barriga con un diseño rojo de aberturas laterales y falda voluminosa perteneciente a la colección primavera/verano 2023 de Valentino.

Jessica Chastain

La actriz optó por un vestido color lima, un diseño de tirante ancho con pronunciado escote en V y falda adornada con flecos degradé. Lo acompañó con joyas de Reza.

Monica Bellucci

La italiana, que posó junto a Tim Burton, escogió un esmoquin de Saint Laurent en el que destacaron la camisa con chorreras y los pantalones negros acampanados. Lució joyas de Cartier.

