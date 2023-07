Elena: Ser rara es su virtud

El brillo y la pasión de la juventud desbordan en la cantautora de 14 años, Elena. Su gusto por la música se presentó en su infancia y sus padres han estado listos para apoyar y hacer lucir su potencial.

Es por eso que ha visitado algunos países de Sudamérica para dar a conocer su talento. Ecuador fue una de las paradas y aquí comenta todos los detalles de su naciente carrera, y que tiene como punta de lanza un EP llamado Rara. Esta es la palabra que la define en este momento de su vida, por eso, se apropia de ella y le saca el mejor partido.

¿Cuál es la música con la que se identifica?

Me encanta el pop. Yo crecí con Taylor Swift, Jesse y Joy, Sebastián Yatra. Todos estos artistas me influyen a la hora de escribir. Pero otro motivo por el que hago pop-rock es que en Puerto Rico, cuando uno prende la radio, casi lo único que escucha es el género urbano. Así que quiero hacer algo diferente. Además, el reguetón puede tener un contenido un poquito fuerte para jóvenes de mi edad; y muchas veces nosotros no sabemos ni qué estamos cantando.

En Puerto Rico el reguetón está en todos lados. ¿Cómo se vive la sensualidad de esta música dentro de la juventud?

Ese es un ejemplo de cómo la música influye tanto en la vida de las personas, aunque creamos que no. Los jóvenes de mi escuela cantan esas canciones todo el tiempo, y la escuela no lo sabe. En las clases lo cantan y los maestros no están pendientes. Pasó una vez en mi escuela, un chico le dijo a otra alumna frases explícitas de una canción de reguetón. Unas letras muy inapropiadas. Y se metió en problemas.

Entonces, ¿por ir contra la corriente es que se siente rara?

Sí, esa es una razón. Pero también me siento rara porque en mi escuela yo siempre he sido buena estudiante, aplicada. Y cuando uno está en la época de la escuela, a veces los jóvenes están ocupados en otras cosas: estar con tus amigos, pasarla bien. Y por eso me decían rara, por estar haciendo música en vez de estar ‘jangueando’ (salir a divertirse). Así que no me invitaban a muchas fiestas. Pero ahora ya me invitan a las cosas (se ríe).

Más de ella

Nació el 25 de noviembre de 2008 en San Juan, Puerto Rico.

Desde los 4 años toma clases de piano. A los 5 años fue aceptada en el Coro de Niños de San Juan, en el que fue parte por dos años y reconocida como estudiante del año.

El año pasado formó parte del programa de verano de la Universidad de Música de Berklee en Puerto Rico y Boston.

Por si fuera poco, también se destacó como actriz. En el 2022 la artista formó parte del elenco de la exitosa obra On your feet, que se presentó en Puerto Rico. Interpretó a Gloria Estefan, de pequeña.

Más del disco

¿Hace cuánto tiempo escribió las canciones del álbum Rara?

Hace poquito. Son cosas que me han pasado en los últimos tres años, que inicié sexto de colegio. Ahí empezó la época del drama escolar.

A medida que crece, ¿siente que sus canciones cambian el interés temático?

Creo que mis canciones me siguen representando y que toda la vida lo harán.

¿Cuál es el tema más importante para usted?

Ojos Azules, probablemente voy a conocer a un chico algún día que me interese y se la pueda dedicar. A lo mejor cuando crezca, un día diga de estas canciones que estaba siendo muy dramática, pero es lo que soy ahora.