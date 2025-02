Elecciones Ecuador 2025: los presidenciales hablan de su lado sexy

De los 16 candidatos seis aceptaron hablar sobre ese aspecto de su personalidad que no todos conocen

No fue fácil y no todos aceptaron. EXPRESIONES invitó a los candidatos a ocupar el sillón de Carondelet a responder dos simples preguntas: ¿cuál cree usted que su mayor atractivo? y ¿cuál es su lado más favorecedor para las fotos?

Aunque algunos se comunicaron con la redacción, no todos enviaron la información conforme se les pidió. En estas páginas, los seis valientes que no tuvieron miedo a mostrar ese lado oculto que no siempre se puede adivinar durante la campaña electoral.

Además se pidió la opinión de talentos de TV, cantantes, actores, actrices, diseñadores y otros, para conocer quién les parece el o la más sexy. Algunos dieron sus comentarios sin problema, otros se hicieron los locos y en Ecuavisa y en TC se disculparon porque tienen prohibido hablar de política y de políticos.

El atractivo de los candidatos presidenciales según la farándula ecuatoriana

En plena contienda electoral, los debates no solo giran en torno a propuestas y planes de gobierno, sino también sobre el atractivo físico de los candidatos. Varios rostros conocidos de la farándula ecuatoriana han dado su opinión sobre quiénes consideran los más atractivos en la carrera por la Presidencia de Ecuador.

La actriz Pamela Palacios destacó la madurez y el atractivo de Francesco Tabacchi, mientras que consideró que el mejor cuerpo lo tiene Daniel Noboa: “Ágil, deportista y tonificado”.

Por su parte, el presentador Carlos José Matamoros se inclinó por la candidata Luisa González, a quien calificó de “guapísima”, pero también resaltó la voz de Jimmy Jairala: “Es bien sexy. Y lo digo como varón”.

El presidente Daniel Noboa trotando junto su esposa, Lavinia Valbonesi, en una escuela militar en Quito. Instagram de Daniel Noboa

La presentadora Soraya Guerrero apostó por Juan Iván Cueva como el más guapo, aunque también reconoció el carisma de Noboa. Mientras tanto, la cantante Gisella Arias fue tajante: “Definitivamente no hay que dar vueltas. Noboa lo tiene todo: cara, cuerpo y actitud”.

En un giro interesante, la periodista Mariana Romero desvió la atención hacia Niels Olsen, candidato a la Asamblea, asegurando que “es espontáneo, sin poses y con mucho sex appeal”.

Niels dejó su apacible vida en su querida hacienda para ser ministro de Turismo. Cortesía Wolf Estudios

Gabriela Pazmiño Yépez, empresaria y expresentadora, también favoreció a Noboa, a quien describió como “tierno, como un niño bonito”, mientras que destacó la fotogenia de Tabacchi, resaltando su mirada y sus cejas.

La cantante Jazmín enfatizó que Noboa es guapo, inteligente y tiene una “talla perfecta”, además de elogiar su estilo y personalidad. “Me encanta”, aseguró.

Por otro lado, el actor Andrés Garzón optó por un comentario con tono irónico: “Las que son familia, las González, son atractivas. Aparte, después, con poder, hasta el más feo se ve lindo”.

Francesco Tabacchi sostiene que muchos políticos del país deberían ser 'dragados'. Cortesía G7 Pro

La comunicadora Cynthia Raby calificó a Noboa como el candidato “más pintero”, destacando su elegancia y su físico, pero también resaltó la eterna sonrisa de Jairala. En la misma línea, la presentadora Mayra Jaime mencionó que Tabacchi “luce atractivo”, aunque no lo considera sexy, mientras que Jairala y Noboa “se ven bien en fotos”.

La diseñadora María del Mar Proaño eligió a Jimmy Jairala como el más guapo y a Tabacchi como el más sexy, agregando que Andrea González es la mujer más atractiva.

Por su parte, la reportera La Suka mencionó a Juan Iván Cueva y Tabacchi, pero aseguró que su favorito es su esposo, Gastón Bustamante. Finalmente, la presentadora Ivis Vega destacó la imagen cuidada de varios candidatos y, por afinidad, destacó el carisma de Jimmy Jairala.

El debate está servido, y aunque el atractivo físico no define la idoneidad de un candidato, la farándula ha dejado claro cuáles son sus favoritos en esta contienda no política, sino estética.

