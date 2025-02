Elba González causa furor al votar acompañada de un burro y su estilo único

En elecciones anteriores, la manaba ha destacado por sus looks extravagantes al momento de ejercer su derecho al voto

Elba González no decepcionó a sus seguidores. Este domingo 9 de febrero de 2025, la creadora de contenido y actriz manabita volvió a acaparar miradas al acudir a votar en las elecciones generales con un atuendo llamativo: un vestido verde brillante repleto de vuelos y altos tacones. Pero no fue lo único que no pasó por desapercibido: un burro la acompañó hasta el recinto electoral.

La escena parecía sacada de un festival: montada en una carreta adornada con racimos de plátano y frutas tropicales, Elba recorrió las calles de su natal Calceta, Manabí. saludando con la gracia de una reina de belleza a quienes se acercaban a verla.

En su cuenta de Instagram, Elba compartió: "Lo que TODO EL ECUADOR estaba esperando, llegó la REINA DE MANABÍ a romperla en las votaciones JAJAJA. Tu potra favorita dejando en claro quien en esto es la PATRONA. Pd: el burrito devoró".

Elba González y una tradición durante las elecciones en Ecuador

Su extravagante elección de vestuario ya es toda una tradición electoral en Ecuador. En anteriores comicios, se volvió viral al llegar a las urnas con vestidos de quinceañera y de trajes típicos. Este año, una vez más, dejó su sello en la jornada democrática.

La manabita no se disfrazó para ir a votar en la consulta popular de abril de 2024. En esa ocasión, solo publicó una foto sexy disculpándose, pues el día que les falló hubo demasiada lluvia y lodo, lo que le complicó todo. Por ello, en esta nueva oportunidad, sus seguidores le han pedido que no les quede mal.

Conocida como Elbita la Manabita, la actriz ha incursionado en el teatro musical y participó en la segunda temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, de donde fue eliminada en enero pasado. Además, será miembro del elenco de la telenovela ecuatoriana El Cholito 2.

#EXPRESIONES | “De novia y con velo blanco”, “Como princesa de Disney” y “El traje que usó Mara Topic en el Miss Universo” fueron algunas de las ideas de vestuario que los seguidores le dieron Elba González para que asista a las votaciones este domingo.



