Elba González: ¿Por qué terminó su relación de 10 años? Esto se sabe

La inesperada separación de la creadora de contenido Elba González quien participó en la segunda temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, ha dejado a muchos sorprendidos. Tras una década de relación, la manaba confirmó que su historia con Rafael Zambrano llegó a su fin. Sin embargo, algunos detalles han avivado la esperanza de sus seguidores de que esta ruptura no sea definitiva.

Aunque las señales en redes sociales son claras—Rafael eliminó todas las fotos con Elba; ella mantiene solo los videos comerciales en los que trabajaron juntos—, ambos aún se siguen en Instagram, lo que para muchos es una señal de que aún existe una posibilidad de reconciliación.

De la ilusión de casarse a disfrutar la soltería



Al ser contactada por EXPRESO, Elba prefirió guardar silencio sobre los motivos de su separación. Sin embargo, en sus redes sociales ha dejado claro que está enfocada en sí misma. Publicaciones bailando temas como 'Voy a llevarte pa PR' y 'Vueltita', de Bad Bunny, han sido interpretadas por sus seguidores como una muestra de que está disfrutando su soltería.

Un detalle que no ha pasado desapercibido es su cambio de perspectiva sobre el matrimonio. Durante su participación en MasterChef Celebrity Ecuador, confesó que soñaba con casarse, incluso detalló que le gustaría que le pidan matrimonio en un concierto de Coldplay. Al parecer, ha dejado atrás esa idea. "Por ahora, no es algo para mí. Me falta experimentar, conocer y aprender de la vida", expresó recientemente.

Elba González es una actriz y creadora de contenido manabita. @elbagonzalezr

¿La distancia, el detonante?

Las especulaciones sobre la causa de la ruptura no se han hecho esperar. Para algunos, la distancia jugó un papel clave: Elba pasó varios meses en Colombia por las grabaciones del reality, mientras que Rafael permaneció en Manabí. Sin embargo, otros creen que simplemente fue una decisión de crecimiento personal.

Si bien su relación sentimental llegó a su fin, Elba ha encontrado apoyo en nuevas amistades. La cantante Ñusta y la deportista María Teresa 'La Flaca' Guerrero han sido sus compañeras de salidas y hasta pijamadas, dejando claro que, aunque su vida amorosa haya cambiado, sigue rodeada de cariño. ¿Será este el capítulo final de su historia con Rafael o un simple receso? Solo el tiempo lo dirá.

