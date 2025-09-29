El Día del Pasillo ecuatoriano 1 de octubre 2025: homenaje, conciertos y eventos

Ecuador se viste de fiesta para celebrar el Día del Pasillo Ecuatoriano. Aquí algunas actividades culturales y artísticas

El Día del Pasillo ecuatoriano regresa y los eventos para conmemorar esta fecha crecen.

El Día del Pasillo Ecuatoriano está cerca. Cada 1 de octubre se conmemora esta fecha en honor al natalicio de Julio Jaramillo Laurido (1935-1978), el recordado Ruiseñor de América, considerado el máximo exponente de este género musical y un sinónimo de cultura y patrimonio para Ecuador.

Este día fue declarado por Decreto Ejecutivo en 1993 durante la presidencia de Sixto Durán Ballén. Más de 30 años han transcurrido desde que los ciudadanos ecuatorianos toman esta fecha para enraizarse más en la cultura y, cómo no, hacerlo desde la esperiencia musical.

Este género se caracteriza por letras sentimentales sobre amor, desamor y vida cotidiana, y se interpreta en todo el territorio nacional con melodías que varían según la región, como el pasillo costeño o quiteño.

En años anteriores, las celebraciones han incluido conciertos, conversatorios, recitales y homenajes en distintas ciudades del país. Para 2025 se esperan actividades similares, reafirmando que Ecuador continúa conmemorando el pasillo ecuatoriano un año más.

Una programación que no te puedes perder

La comunidad no queda exenta de este evento nacional, que reúne a gran cantidad de ecuatorianos en una serie de actividades diseñadas para el disfrute musical y la participación directa con el pasillo ecuatoriano. Todo un mes de homenajes y encuentros con destacados referentes del género.

Aquí te dejo una lista de eventos a los que puedes asistir:

Día del pasillo ecuatoriano – Música en vivo : Miércoles 1 de octubre, 10:00 a.m., Museo Casa de las Culturas, Sala de Instrumentos Musicales en Edificio de los Espejos, Quito

: Miércoles 1 de octubre, 10:00 a.m., Museo Casa de las Culturas, Sala de Instrumentos Musicales en Edificio de los Espejos, Quito Homenaje al pasillo ecuatoriano – Un recorrido al legado de Julio Jaramillo : Miércoles 1 de octubre, 09h30 a 10h30, Parque Urbano Cumandá – Av. 24 de mayo, Laboratorio de Sonido, Quito. Acceso libre.

: Miércoles 1 de octubre, 09h30 a 10h30, Parque Urbano Cumandá – Av. 24 de mayo, Laboratorio de Sonido, Quito. Acceso libre. Orquesta Sinfónica Nacional – Pasillo Sinfónico : Miércoles 1 de octubre, 20:00 a 21:00, Casa de la Música, Valderrama N32-307 y Av. Mariana de Jesús, Quito. Valor: $10.

: Miércoles 1 de octubre, 20:00 a 21:00, Casa de la Música, Valderrama N32-307 y Av. Mariana de Jesús, Quito. Valor: $10. Concierto Didáctico- Coro Infantil : Miércoles 8 de octubre, 09h30, Auditorio Raúl Garzón, Quito. Invitación Directa.

: Miércoles 8 de octubre, 09h30, Auditorio Raúl Garzón, Quito. Invitación Directa. Conversatorio con Gerson Eguiguren : Miércoles 15 de octubre, 18:00, Auditorio Raúl Garzón – Centro Cultural Mama Cuchara, Quito. Acceso libre.

: Miércoles 15 de octubre, 18:00, Auditorio Raúl Garzón – Centro Cultural Mama Cuchara, Quito. Acceso libre. Memorables – Ensamble de Guitarras en Quito y Samy Michuy : Viernes 17 de octubre, 19:00 a 20:00, Urbanización Jardín del Valle, calles Carlos Pólit y Manuel Orozco, Quito. Acceso libre.

: Viernes 17 de octubre, 19:00 a 20:00, Urbanización Jardín del Valle, calles Carlos Pólit y Manuel Orozco, Quito. Acceso libre. Amor Peregrino – Alex Alvear : Sábado 25 de octubre, 19:00, Teatro Nacional Sucre, Guayaquil y Quito. Valor por definir.

: Sábado 25 de octubre, 19:00, Teatro Nacional Sucre, Guayaquil y Quito. Valor por definir. Corazón Pasillero - Grupo Yavirac, Gerson Eguiguren y Sandra Argudo : Jueves 30 de octubre, 19:00 a 10:00, Teatro Nacional Sucre, Guayaquil y Quito. Valor: $10 y $15, platea y palcos.

: Jueves 30 de octubre, 19:00 a 10:00, Teatro Nacional Sucre, Guayaquil y Quito. Valor: $10 y $15, platea y palcos. Dos voces, un alma – Carlota Jaramillo y Olga Gutiérrez: Viernes, 31 de octubre, 19:00, Teatro México, Quito. Acceso libre.

