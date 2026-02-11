El catálogo de Britney Spears pasa a manos corporativas tras un acuerdo millonario

Tras años de conflicto con la industria, Britney toma una decisión que redefine su relación con la música

La estrella del pop Britney Spears ha concretado la venta de los derechos de su extenso catálogo musical a la editorial independiente Primary Wave, en una operación que acorde a fuentes legales sitúan alrededor de los $ 200 millones. La transacción ya se perfila como uno de los movimientos financieros más relevantes del año en la industria musical.

Según un informe de TMZ, el acuerdo, firmado el 30 de diciembre de 2025, incluye gran parte de los éxitos que definieron la carrera de Spears y marcaron los años 90s y 2000s, bajo la construcción de una generación rodeada del fenómeno musical del pop: desde …Baby One More Time y Oops!… I Did It Again hasta Toxic, Gimme More, Womanizer, I wanna go y Circus, entre muchos otros clásicos.

Este acuerdo implica para Primary Wave la responsabilidad de explotar comercialmente el repertorio de Spears a través de plataformas de streaming, licencias en cine y publicidad, y otros usos comerciales. Labor que no resulta novedad para la firma teniendo en cuenta que dentro de su portafolio abarcan los derechos de nombres legendarios como Whitney Houston, Prince, Bob Marley y The Notorious B.I.G.

Una decisión en clave de legado

Aunque los detalles económicos no han sido divulgados oficialmente, múltiples medios cercanos a la industria aseguran que la transacción se ubica en cifras comparables a las que artistas de la talla de Justin Bieber contemplaron como oferta para la venta de los derechos de su música. Colocando a Spears en una lista de grandes figuras que han optado por monetizar su obra de forma estratégica.

Para la Princesa del Pop, a sus 44 años, esta venta marca un punto de inflexión tras un alejamiento prolongado de los escenarios: su último álbum de estudio fue Glory (2016) y su última gira terminó en 2018, eventos que coincidieron con el final de su tutela legal en 2021. Desde entonces, la cantante ha mantenido un perfil más personal y reservado, enfocándose en proyectos fuera de la industria musical tradicional.

La movida también reabre el debate sobre propiedad intelectual, control artístico y legado en la era del streaming, un contexto donde los derechos musicales se han convertido en activos de alto valor económico y estratégico para artistas que buscan asegurar su patrimonio a largo plazo.

