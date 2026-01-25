Efraín Ruales, a cinco años de su partida: homenaje, recuerdos y legado artístico

A cinco años del asesinato de Efraín Ruales, familiares, amigos y seguidores se reunieron en Daule para recordarlo

Flores, recuerdos y profunda emoción marcaron el homenaje póstumo a Efraín Ruales, realizado la tarde de este 25 de enero de 2026 en el Parque de La Paz, en el cantón Daule, vía a La Aurora. Desde las 16:30, el camposanto se convirtió en un punto de encuentro para familiares, amigos cercanos y decenas de fanáticos que llegaron para rendir tributo al actor y presentador ecuatoriano, a cinco años de su fallecimiento.

El carisma, la sonrisa y la energía de Ruales siguen presentes en la memoria colectiva del país. Para muchos asistentes, el acto no solo fue un espacio de duelo, sino también de celebración por la huella imborrable que dejó en la televisión nacional y en el corazón del público.

Cinco años de una partida que conmocionó al país

Efraín Ruales falleció el 27 de enero de 2021, tras ser víctima de un ataque armado que conmocionó a Ecuador. El artista fue baleado cuando salía en su vehículo de un gimnasio y circulaba por la avenida Juan Tanca Marengo, en el norte de Guayaquil. Desde otro automotor le dispararon en cuatro ocasiones.

A pesar de las heridas, logró avanzar aproximadamente 800 metros hasta la avenida Guillermo Cubillo, donde perdió la vida. De acuerdo con el informe de autopsia, la causa de su muerte fue una hemorragia interna masiva, provocada por un proyectil que ingresó por el intercostal izquierdo y comprometió órganos vitales.

La faceta musical de Efraín Ruales, recordada en el homenaje

Uno de los momentos más emotivos del homenaje fue el testimonio de Erick Mujica, amigo cercano del artista, quien destacó una faceta menos conocida de Ruales: su pasión por la música. En diálogo con este diario, recordó que Efraín formó parte de la banda Equilivre entre 2005 y 2010, donde se desempeñó como bajista junto a Fernando Escobar, Daniel Ballesteros y el propio Mujica.

Con la agrupación promocionaron el tema Cuéntame, incluido en el disco Junto a ti. La canción incluso fue parte de la telenovela El secreto de Toño Palomino (Ecuavisa, 2008), producción en la que Ruales interpretó a Juan, un personaje que consolidó su popularidad.

“Más que un amigo, era un hermano. A su familia le diría que los amo”, expresó Mujica visiblemente conmovido. También recordó que compartieron escenario en la banda Rokket, resaltando su talento musical: “Era un bajista increíble, hacía magia”.

Un legado que permanece vivo

Para quienes lo conocieron y trabajaron con él, Efraín Ruales fue mucho más que un rostro de la televisión ecuatoriana. Su talento, versatilidad y cercanía con el público lo convirtieron en una figura querida y recordada.

A cinco años de su muerte, su legado sigue vigente en la industria artística del país y en la memoria de quienes continúan honrándolo, demostrando que su nombre y su obra permanecen vivos.