Eduardo Rodríguez: "Todos hemos pedido una segunda oportunidad"

Nació en Chile, el país de la Estrella Solitaria. Eduardo Rodríguez suena en Ecuador y en otras naciones de América Latina con 'Quédate un poco más'. Ha compuesto aproximadamente 200 canciones. Pero no solo la música forma parte de su vida, además la auditoría y el derecho.

¿Cómo da el salto a la música un contador-auditor y al que también le interesa el derecho?

Desde niño fui dándome cuenta que para ser artista en mi país, hay que prepararse y tener un plan B, porque muchos siempre terminan siendo engañados o manipulados. Y decidí a muy temprana edad no correr ese riesgo, estudié auditoría, soy un contador auditor y estoy en mi segundo año de derecho.

Es un soporte vital para desarrollar lo que más amo en la vida después de mi familia, la música. Miro este oficio con mucha responsabilidad y dedicación. Los artistas en el siglo XXI, y sobre todo en estos momentos, deben estar muy preparados y ver este trabajo como un negocio.

¿Existe algún hecho en particular que lo hizo darse cuenta que parte de su vida era la música?

A los 15 años comenzaron a coquetearme las musas y siempre me gustó escribir, desde entonces mi sueño siempre fue convertirme en un cantautor, pero también supe que para triunfar en el pentagrama nacional e internacional, tenía que prepararme, nada se logra de la noche a la mañana.

¿Su familia ejerció alguna influencia o no le agradaba la idea de que se lance al estrellato?

La familia siempre quiere lo mejor y es comprensible que sientan cierto temor en este oficio y sobre todo con esta pandemia, donde hay muchos artistas que están parados más de un año y eso trae incertidumbre, dudas y mucho cuestionamiento; pero gracias a la vida, mi familia es un pilar muy importante en esta carrera musical que estoy emprendiendo.

¿Seguramente tuvo alguna formación musical?

No tuve formación musical en algún conservatorio si a eso se refiere, mi formación fue empírica, aunque parezca loco decirlo; estoy seguro que traía las notas musicales en mi ADN y siempre se me hizo fácil crear canciones y un poco egoísta con mis musas que no las dejaba tomar vacaciones.

¿Qué motiva esa creatividad musical?

Emociones, observaciones en una sociedad que grita a los cuatro vientos sus sentimientos, creo que esto incentiva mi creación de escribir y componer, lo que más me place es salir a caminar por distintos lugares y observar cómo se expresa mi sociedad.

La canción 'Quédate un poco más' lo está haciendo sonar en Ecuador y otros lados...

Es romántica, una balada. Esta canción sin duda refleja la expresión necesitada que tienen las personas que viven y que sienten este ahogo y complejo momento que pasa la sociedad. Esta pandemia ha develado o desenmascarado muchas situaciones que son lamentables, por ejemplo, divorcios, intolerancia, desacuerdos, aburrimientos, etc.

Pero dentro de esta sociedad hay muchas personas que reconociendo sus faltas y para no perderlo todo, le dicen a su pareja, a su amigo, a su enamorada, como quieran llamarle: ‘Quédate un poco más’.

Es decir todos en algún momento de nuestras vidas hemos pedido una segunda oportunidad, y esta es una realidad que se ve constantemente en nuestras vivencias, hoy decir: ‘Quédate un poco más’, no es sentir vergüenza, es darse otra oportunidad en esta alocada vida que nos toca transitar, y los hechos me comprueban esto.

Suena en Bolivia, Ecuador y en mi país, pronto estará en Perú y Argentina, quiero conquistar con mi música Latinoamérica, pero recién este proyecto lleva un mes y medio caminando y queda mucho por andar todavía.

¿Es un trabajo exclusivamente suyo?

La música y la letra son mías. Hasta ahora he escrito 200 canciones, y sigo escribiendo por distintas razones. El disco lo produje yo, arrendé un estudio y me lancé, con muchas emociones encontradas pero con mucha fe, como hay un dicho popular de que la fe mueve montañas, mi fe ha movido mis notas musicales, crear y producir en estos días es complicado, pero el que no atraviesa el puente, nunca va a saber lo que hay al otro lado.

Abrir mercados durante una pandemia no es tarea sencilla…

Lo he logrado porque estoy bien asesorado por alguien que tiene experiencia en este negocio, aunque él prefiere que no lo mencione. Creo que la pandemia nos ha enseñado a vivir el presente, ser cautelosos, en los momentos de crisis es donde hay que aprovechar, aprender y armar estrategias que sean muy eficaces para cumplir con los objetivos.

¿El gremio artístico ha sido el más afectado?

A nivel mundial. Ha sido muy duro para muchos artistas que no han sido ordenados y no han prevenido algunas situaciones inesperadas. Ya hay algunos que están presentando nuevos proyectos, grabando, todo se está reactivando, esta pandemia nos dio un golpe para dejarnos noqueados y si somos ingeniosos, puede ser un golpe de suerte. Culpar a la crisis de muchos fracasos es ser un poco atrevido. Nos ha afectado a todos, en distintas situaciones; pérdidas familiares, de empleos, emocionales, etc.

¿Personalmente cómo sobrellevó esta crisis?

Mi país suele temblar y esos movimientos telúricos son bastante fuertes; la pandemia fue un terremoto, que dividió, que dejó a muchos en el camino, pero develó en nuestra sociedad malas prácticas, el encierro fue angustiante, nosotros como seres humanos no estamos hechos para aquello.

El confinamiento fue una tortura, pero la música, el tranquilizante, el gran desahogo de muchos habitantes de este planeta, la música ha sido la inyección que hizo vibrar de lo más profundo de mi ser mis emociones y darme cuenta lo frágil de nuestra existencia, y ahora vivo el minuto a minuto.

Dicen que en el desamor se escriben mejores canciones.

El desamor hace que se activen esas neuronas creativas, el 80 % de los grandes éxitos de la música romántica, creo yo que son por desamor, porque cuando se está feliz con la pareja, en el trabajo, en la vida, no quieres escribir, solamente nos queremos divertir y subirnos al tranvía de la alegría; pero el desamor a muchos los hace transitar por la calle del olvido.

¿Tiene planes de visitar el país?

Es el primer país que visitaré. Todo dependerá de esta mujer caprichosa y temperamental llamada pandemia que lleva a que Chile cierre las fronteras hasta finales de junio.