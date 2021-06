¿Los retoños de los famosos regresan a las aulas?

El Gobierno nacional decidió el retorno progresivo y voluntario a clases de los alumnos desde el 7 de junio. Algunos padres enviaron a sus hijos, otros no.

Gente del medio cuenta qué ha pensado con relación a este tema. Además, si ellos y sus respectivas familias se vacunarán contra el coronavirus.

Por pedido de los entrevistados no mencionamos las escuelas en las que sus retoños reciben clases. Una medida de seguridad.

Jasú y Leonela

La hija de la cantante y presentadora Jasú Montero, Leonela, está en segundo de básica y regresará a las aulas el próximo 15 de junio. “Solo martes y jueves, el resto de días será virtual. Mientras que las clases de piano y danza con Yesenea Mendoza las recibe desde la casa. Mi hija está súper emocionada por ir a la escuela. Mi mami Susana ya se vacunó, yo lo haré cuando me toque”, comenta.

Anita Santistevan y Rafael

“Por el momento no lo enviaré a la escuela. Aunque es más complicado por el tiempo que demanda ayudarlo con las clases virtuales, tareas y, además, hacer mi trabajo, lo prefiero así”, comenta la cantante Anita Santistevan, hija del humorista Honorio Santistevan, al referirse a su hijo Rafael, quien está en segundo de básica.

“Escuché en las noticias que solo un 40 % de los docentes están vacunados, por lo que no me da seguridad enviarlo”. Anita añade que su familia se vacunará. A su padre le falta la segunda dosis y a su madre, Sonia, le toca el 15 de este mes.

Ana con Rafael. Cortesía

Sofía Caiche y Renata

Renata, la única hija (mujer) de la actriz Sofía Caiche, está en séptimo de básica. Las clases presenciales empiezan el lunes 14. “Son opcionales, pero no la enviaré aún, tengo temor, prefiero que continúe con sus clases virtuales. Estoy tranquila teniéndola en casa, la conozco y sé que no cumplirá con el debido cuidado: el uso de mascarilla todo el tiempo y el distanciamiento. Es súper amiguera, sociable y cariñosa. Nosotros nos vacunaremos, pero más adelante, en Ecuador o en Estados Unidos.

Por falta de tiempo no he podido viajar con mi mamá (Grace). Hasta que nos toque, creo que será en agosto. Lo que me tiene tranquila es que aún tenemos anticuerpos”, expresa la también competidora de 'Soy el mejor', de TC.

Sofía junto a Renata. Cortesía

Emilio Pinargote e Isabela

El presentador Emilio Pinargote y su esposa Gabriela Piñeyro decidieron mandar a su hija Isabela a la escuela la próxima semana.

“Lo analizamos, revisamos las medidas de bioseguridad que están tomando en el centro de estudios, nos parecieron las adecuadas. Isa está en primero de básica. Mi hija ha sido seleccionada en gimnasia olímpica, estamos muy orgullosos. Como familia hemos considerado esperar para vacunarnos y que la ciencia avance un poco más. Estamos expectantes. Nos contagiamos y tenemos anticuerpos”, explica.

Emilio con Isabela. Cortesía

Fabiola Véliz, Renzo y Victoria

La presentadora Fabiola Véliz dice que mandará a clases presenciales a sus hijos, Victoria y Renzo, en aproximadamente dos meses. “Esperaré a que más personas estén vacunadas y la pandemia esté más controlada. Antes solo recibirán clases con la parvularia particular para las enseñanzas motrices”, aclara

Fabiola con su esposo, Jorge y sus hijos Renzo y Victoria. Cortesía

Fernando Villarroel y Nando

Nando, el hijo de Fernando Villarroel, se quedó sin escuela porque esta cerró durante la pandemia. Sin embargo, su padre, a través de amistades, conoció una plataforma educativa internacional “que está preparada de manera virtual porque esa es su especialidad. La base está en Colombia. Ahí se lo inscribió. Estudian hijos de artistas y políticos. Las escuelas nacionales se quedaron sin piso, no estaban listas y dan las clases como si estuvieran en el aula, vía Zoom. Estamos contentos.

No lo mandaremos a ninguna escuela presencial, me gusta el sistema que tienen en esta plataforma. Tanto en nuestro país como en otros, los sistemas educativos están desactualizados”, expresa el actor. No se han vacunado todavía. Su esposa Paola Olaya no quiere hacerlo.

Fernando y Nando. Archivo

María José Flores y Gabriel

El nene de María José Flores, Gabriel, recibe clases en casa con una profesora particular. A partir del próximo año irá a la escuela. La presentadora deportiva de TC viajó con su esposo, Gabriel Macías, a vacunarse en Miami, Estados Unidos, al igual que el resto de su familia, incluyendo padres y hermanas. “Estamos a favor de las vacunas”.