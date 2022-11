Biby Gaytán y Eduardo Capetillo llevan casi 30 años casados y tienen cinco hijos: Eduardo, Ana Paula, Alejandra y los mellizos Miguel y Daniel. Muy pronto el primogénito de la pareja debutará como cantante. La primera en abrirse paso en el mundo artístico fue Ana Paula, quien incursionó en la actuación al participar en la bioserie 'El rey, Vicente Fernández', de Netflix.

Ahora es el turno de su hermano mayor, Eduardo Capetillo Jr., quien dijo que se siente muy cómodo vistiendo como charro, razón por la que eligió dedicarse al género musical del regional mexicano.

“Yo les decía a mis amigos: ‘estaría raro que cantara otra cosa, soy charro’. Toda la vida estuve en el rancho. Me encanta toda la música, creo que como músico tienes que poder escuchar todos los géneros, a todos los compositores, porque es la única manera de seguirte preparando”.

El cantante, de 28 años, mencionó que dará a conocer el nombre de su proyecto musical a principios del 2023 y se mostró muy emocionado de poder compartir su gran pasión con el público. “Crecí con botas y sombrero, como más cómodo me siento es así. Ya estamos en la última etapa del proyecto que son los videoclips, entonces ya estoy bien emocionado porque ya estamos materializando todo lo que llevamos trabajando más de un año”.

Cada vez que tiene dudas pide consejos a Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, ambos ex integrantes de Timbiriche. Sin embargo, reconoció que por el momento no piensa cantar a dueto con sus papás ni con ningún otro artista. “Me encantan las colaboraciones, creo que cuando se juntan dos artistas esa mezcla de talentos, de ideas, de emociones, normalmente se crea algo muy bonito y padre, por lo pronto no voy a hacer ninguna colaboración con mis papás ni con gente que admiro porque antes de pedir un favor de esa naturaleza, aunque sea a mis papás, quiero demostrar mi talento”.