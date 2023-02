Eduardo Andrade fue presentador de 'Combate' y 'BLN' y ahora que se dice que el segundo de los mencionados espacios de entretenimiento volverá a la pantalla, a través de Gamavisión, se menciona su nombre para estar al frente. Él afirma que no sabe de dónde salió el comentario. “Conmigo no ha hablado nadie hasta ahora, me da risa lo que están diciendo. No tengo idea de ese proyecto”.

Yuribeth Cornejo: "Juan del Valle es periódico de ayer" Leer más

Además está preparando viaje porque regresará a Asia, donde recibió el 2023. “Iré en marzo y volveré en abril, estaré en Japón y Corea del Sur”, añade.

En esta ocasión, al presentador lo acompañará Emma Guerrero. “Allá grabaremos contenido. Estamos supercontentos. Si me llaman veré, pero no lo han hecho”

Evelyn Labanda. Cortesía

Evelyn, reportera con Síndrome de Down

'Hoy día', de la cadena Telemundo, destacó que Evelyn Labanda es modelo y presentadora en Ecuador, además de ser activista por las personas con síndrome de Down. Ella tiene esa condición y desde hace seis meses es parte de la revista 'De casa en casa', de TC. Evelyn hizo una nota sobre su trabajo y la inclusión para el programa de Estados Unidos, con sus compañeros Jasú Montero, Jorge Heredia y Michela Pincay.

Adamari López la entrevistó y Evelyn le dijo: “Gracias a Dios mi sueño se hizo realidad, estoy abriendo camino para otras personas en igual condición. Quiero que cambie la mirada con respecto al síndrome de Down, que no nos vean con lástima. Nosotros merecemos el mismo respeto. La inclusión no es un favor, es un derecho”. Adamari la felicitó.