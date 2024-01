Patricia Terán: "Ya cumplí sesenta, pero veo que todavía hay mucho que quiero dar"

En el episodio de Masterchef Celebrity Ecuador, del jueves 11 de enero de 2024, solo cocinaron ocho participantes que portaban el delantal negro. Al cierre de la jornada, dos nombres fueron elegidos para salir del programa de manera definitiva: Paty Terán y Raúl Santana.

Masterchef Celebrity Ecuador: Paty Terán y Raúl Alejo son eliminados Leer más

(No te quedes sin leer: Carlos Vives reprograma sus shows en Ecuador por la grave crisis de seguridad)

"El primer eliminado de la competencia es Paty", dijo Jorge Rausch al final del episodio. "Ambos tuvieron errores importantes hoy. Paty, se te fue la sal. Incomible".

El reto de eliminación no se la veía positivo para la participante. Mientras preparaba su plato enfrentó dificultades midiendo los condimentos frente a la presión del tiempo.

"Pruebo y digo: 'está super desabrido'", dijo Patricia en una entrevista. "Entonces le pongo más sal. Vuelvo a probar y sigue desabrido y le pongo más sal. Yo tengo pésimo manejo de la sal. Yo no sé el límite, ¿no? Y no puedo hacer nada más porque ya me toca emplatar".

La presentación ante el jurado fue lo que selló su destino. La historia de ir a aprender a hacer un 'plato de niños' cuando no pudo ir al reto de campo donde alimentaban niños no fue suficiente para salvar el plato que se titulaba: 'Pollo con papa y salsa pomodoro picante'.

Los jueces aprobaron de las papas, que ella pedía cada vez que las pruebe y las admiren. Otras participantes la vieron ansiosa por recibir la aceptación.

Caterva volvió a TC y agradeció a Dios y a las Fuerzas Armadas Leer más

"Es muy tierno porque siento que Paty sabe que se puede ir y por eso le pregunta a los chefs 'pero ahí mis papas, como están'", comentó Gigi, actriz y creadora de contenido. "Como que no le importa el resto del plato sino irse sabiendo que hizo algo bueno con sus papas".

Pero, el juez Rausch avanzó a probar la salsa que cubría parte del plato. Le preguntó qué era y ella mencionó que era: "como un pomodoro pero un poco picante". No completaba su explicación ante las caras que le pusieron Ericka Vélez y Jorge, intentando continuar con su defensa que le salió "desabrido", a lo que Ericka le repetía la palabra como intentando comprender su significado y relevancia a estas alturas de la competencias.

Cuando los jueces le preguntaron qué cosas le puso al plato, si mucha sal o azúcar, ella respondió: "Todo le puse para mejorar, pero no quedó bien".

"Está incomible, ¿qué pasó?" le preguntó y reclamó Rausch, impactado por el resultado.

"No ha sido mi semana, no ha sido mi mejor día", se rio Patricia nerviosamente. "Yo me acordaba cuando yo era jovencita, cuando era adolescente, que era super rebelde, y mi mama siempre me decía '¡no hagas eso que después vas a lamentar cuando tengas hijos, vas a ver!' y justo ahora por tratar de mejorar la salsa no le pude arreglar".

La segunda historia tampoco fue suficiente para convencer a los jueces. Rausch dejó su intervención con el comentario: "Qué lastima, porque las papas estuvieron fantásticas".

"Ella solo quiere que sus papas estén buenas", dijo Yilda Banchón a sus compañeros, que miraban la competencia a salvo en el balcón.

Cuando los jueces anunciaron la eliminación de Raúl Santana y Paty Terán, la concursante tuvo palabras emotivas para despedirse de sus compañeros y del programa.

"A todo gracias", arrancó. "Ha sido maravilloso estar aquí. Yo no creí que a estas alturas de mi vida, porque claro uno se pone tantas limitaciones uno piensa: 'Bueno, ya cumplí sesenta, entonces prácticamente mi vida se acabó'. Y veo que todavía hay mucho que quiero dar, que quiero aprender, que quiero entregar y compartir. Espero seguir unos poquitos más años en la 'tele' ahora que he vuelto. Gracias, simplemente gracias. Los quiero, los quiero".

Bizarrap y Young Miko entremezclan el 'flow' boricua y argentino en la 'Session 58' Leer más

Paty Terán es presentadora de televisión con amplia trayectoria. Tiene 61 años de edad y posee una larga trayectoria como comunicadora, locutora de radio y presentadora en Teleamazonas. Además, es embajadora de marcas como Marea, So Cool Ecuador y Segurilab Centro Médico de Especialidades.

Luego de su eliminación de Masterchef Celebrity Ecuador, reposteó en su cuenta de Instagram historias de despedida hechas por participantes del programa, como Ericka Velez, Jalal Dubois, Susi Hidalgo y Niki Mackliff.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!