Diego Chiang, el más envidiado de Ecuador

El actor guayaquileño Diego Chiang se convirtió en la envidia de cientos de seguidores de la actriz Érika Vélez, ya que el joven, de 25 años, es quien comparte escenas románticas e íntimas con la manabita en la serie ‘Casi cuarentonas’, transmitida por TC Televisión.

Érika Vélez en Soy el mejor: “Salí de mi zona de confort” Leer más

Diego admite que esto ya se veía venir, pero que en realidad no lo toma por ese lado, sino por la oportunidad de compartir con Érika, de 39 años, a quien describe como una excelente profesional, quien lo ayudó mucho en las grabaciones.

En la serie, él es Mateo y tiene un romance con Bertha (Vélez), una viuda que es la mejor amiga de su mamá. Debido a eso, tuvo que hacer varias escenas románticas con ella, ‘alborotando’ a los fans de su colega.

“El nervio era natural, pero desde el aspecto de poder corresponder a la artista que es ella. Me da mucha risa y ternura los comentarios sobre mi actuación en esas escenas, pero dentro de todo se genera un respeto porque ‘guau’ es estar cerca de Érika, que es una oportunidad bastante grande que la asumo, la respeto y la atesoro”, menciona Chiang.

Diego Chiang: “Soy un cantante que actúa” Leer más

Cuenta que cuando tiene días largos de grabación con la también presentadora, le agradece por la paciencia y siente que pese a conocerla desde antes, actualmente le agarró un profundo respeto.

SON SOLO NÚMEROS

Diego revela que la edad no debe ser impedimento para que las personas mantengan una relación sentimental. En su caso, no tendría problemas en aventurarse con una casi cuarentona, pero que en estos momentos no le ha pasado.

“En mi vida personal yo simplemente confío que en donde te sientas más libre de ser ahí es (... ) Soy súper romántico en general y si encuentro a la persona que es, pues no importa que sea mayor. Esta situación se ha etiquetado más por la situación del ‘suggar mami’, pero realmente es lo que pasa en la sociedad. La edad no define el amor, pero que esté dentro de la legalidad”, argumenta.