Cuestionada por muchos y querida por otros. Diana Atamaint preside el Consejo Nacional Electoral (CNE) a puertas de una elección presidencial. Aunque la presión es alta, confiesa que tiene tiempo para sus dos hijos (de 26 y 22 años), disfrutar de su mayor placer, que es dormir, y, claro está, responder El Cuestionario.

Siendo hija de un profesor estricto, ¿fue la estudiante destacada o la de las malas notas?

Al ser la primera de cuatro hermanos, siempre tuve el cariño y la preferencia de mis papás, lo tengo que confesar. Pero mis padres son personas muy estrictas porque vienen de una formación salesiana. Yo era una niña de muy buenas notas y siempre llegaba feliz con mi libreta de buenas calificaciones, pero la respuesta de mi padre era que podía dar más. Eso me molestaba pero ahora sé que fue bueno que sea exigente.

¿En la adolescencia siguió ese camino o se rebeló?

En la adolescencia dejé de ser la hija modelo pero nunca descuidé mis estudios. Eso siempre fue prioridad porque quise cumplirle un deseo a mi padre:prepararme más de lo que él se preparó. Pero como toda chica adolescente y rebelde, sí tuve momentos de ir contra las reglas de la casa. La ventaja es que siempre estaba ocupada y no tenía mucho espacio para pelearme con mis padres. Jugaba basquet, era boy scout y pertenecía a distintas organizaciones juveniles.

¿Cómo compagina la vida familiar con sus dos hijos y el cargo de presidenta del CNE?

Cuando empecé en la política siempre tuve el apoyo de la familia y nunca se descuida a los hijos. Cuando era diputada y estaba en el pleno, tenía que llamar a casa para preguntar si ya llegaron los pequeños y si ya comieron. Tienes que hacer esa doble labor. Eso es bonito porque los hijos también van forjando su carácter.

Sostiene que su mayor miedo en el plano personal es faltarle a sus hijos. Karina Defas // EXPRESO

¿Hay tiempo para el amor?

Hay tiempo para el romance pero con la democracia (risas). Para uno no hay tiempo. Cuando hay ratos disponibles, aprovecho para estar con la familia y en la casa. En la pandemia hubo una vuelta positiva porque pudimos cocinar juntos y pasar más tiempo con mis hijos. Recuperé el tiempo que no tuve antes.

¿Todavía practica basquet?

No. Yo era seleccionada de la provincia a pesar de mi talla (risas). Al salir del colegio dejé el deporte. Me gusta hacer ejercicio pero desde que estoy en el Consejo me resulta imposible. El deporte que practico es dormir. Mi cancha favorita es mi cama. Amo a mi cama y mi lugar favorito es el dormitorio. Espero retomar la actividad física después de todo esto.

¿Después de febrero o de abril?

De febrero. Realmente la cosa se calma después de la primera vuelta.

En el plano personal, ¿cuál es su mayor miedo, en lo personal?

Faltarles a mis hijos (Estefany y Mauricio). Quiero que si mamá no está sea cuando ya tengan las alas para volar.

¿Y su mayor miedo en lo laboral?

Equivocarme y ser injusta cuando tomo decisiones. Por eso siempre consulto y pregunto.

¿Tiene alguna afinidad por un movimiento político?

Yo nací políticamente y me formé en Pachakutik. Tengo esos principios y mi cariño y agradecimiento por el movimiento jamás dejará de estar. Desconocer aquello sería injusto.

¿Qué hará luego del CNE?

Voy a desaparecer un mes (risas), a respirar aire fresco. Realmente necesitaré un descanso porque han sido tres años sin parar. Pero no descarto continuar en la política. Sino se presentan oportunidades en esa área, tengo muy claro que mi trabajo estará con la Conaie y en la Federación Shuar. Ahí siempre estaré.

“En mi comunidad me llaman Shiram”

Su segundo nombre la hace sentir empoderada. Karina Defas // EXPRESO

¿Cuál es su primer nombre? No quiero pronunciarlo mal...

Shiram.

Y significa...

Significa bonita. Mis padres me pusieron así porque para los padres sus hijos siempre son los más bonitos (risas). Diana es mi segundo nombre pero lo tuve apenas a los 12 años.

¿Por qué le pusieron un nombre adicional a los 12 años?

La organización Shuar y el gobierno nacional de ese entonces llegaron a un acuerdo para que los nombres y apellidos del pueblo sean rectificados porque estaban mal escritos en el Registro Civil. Ahí se animaron mis padres a ponerme el nombre Diana.

¿Por qué se dio a conocer con Diana y no con Shiram?

Fue por facilidad de los demás. A los compañeros y profesores del colegio y la universidad les resultaba más sencillo decirme Diana. Cuando tomaban lista se quedaban trabados. Pero mis padres, hermanos y en mi comunidad me llaman Shiram. La gente más cercana me dice así.

¿Usted se siente Shiram, es decir, bonita?

Yo me siento empoderada de mi nombre porque es de mi idioma, no por otra cosa.

El tema de las redes

¿Qué dicen sus hijos sobre los ataques que recibe en las redes sociales?

Es incómodo. Se parece a un partido de basquet: cuando estás en la cancha tienes adrenalina y no sientes nada de lo que pasa afuera, pero quienes sufren son los familiares. Yo estoy convencida de que mis decisiones no hacen daño a nadie y están apegadas a la ley. Evito ver redes sociales. Recuerdo que en el juicio político, mi hijo me preguntó si iba a ir presa, tuve que explicarle que lo peor que puede pasar es que pierda el trabajo. Mis padres también están pendientes de las noticias y de las redes sociales. Todo eso afecta a la familia. La política no es tan limpia como debería ser.

