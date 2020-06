Denisse Molina: "Mi esposo está feliz de que cocine todos los días"

La presentadora de noticias de 'Televistazo' Denisse Molina no solo es uno de los rostros del espacio noticioso del mediodía, además se da tiempo para estudiar, atender como toda ama de casa a su esposo Alexandre y a sus pequeños, Amelia y Bruno.

Durante la cuarentena no tuvo ayuda de terceras personas por temor al contagio, así que le tocó multiplicarse. El coronavirus ha estado en todo su apogeo en la capital de la República, donde vive desde que contrajo matrimonio.

No le queda de otra que dejar preparado el almuerzo del día siguiente. “La cocina siempre me ha encantado y he hecho cursos, además mi mamá (Mariana) es chef. Ahora estoy poniendo en práctica esos platos aprendidos. Mi esposo está feliz de que cocine todos los días y ya se malacostumbró”, cuenta entre risas.

Prefiere los platillos de sal, y le encanta cocinar cangrejos para la familia y los invitados de Quito o Guayaquil que visitan su hogar.

Además, está sacando tiempo para cumplir metas que había pospuesto. “La pandemia me ha hecho reflexionar que no somos eternos y que postergamos actividades, sueños… como si fuéramos a vivir para siempre”, añade la comunicadora de Ecuavisa.

Denisse se inscribió en una maestría de Comunicación y política avanzada en la Universidad de Lleida, en España. Comenzará en octubre. Mientras tanto está haciendo un curso los sábados de Economía para periodistas en la Universidad de las Américas sobre la nueva realidad que deja la pandemia en Ecuador y el mundo.

También ha conformado un grupo que se llama Speakers for Change, integrado con los graduados de Ismael Cala para dar conferencias en una plataforma para latinos en Estados Unidos.