Los videos colocan al mandatario en situaciones que normalmente no lo veríamos.

No son nuevos, pero su viralidad ha tomado fuerza en los últimos días tras el inicio de la "operación militar" de Rusia contra Ucrania. Posiblemente navegando por TikTok te encontraste con videos donde se puede observar al presidente de Rusia, Vladimir Putín, en situaciones peculiares, por si dudaste de si eran reales o no, te aclaramos que no lo son.

Se tratan de deepfakes o videomontajes hiperrealistas que manipulan el mensaje o la acción de una persona, en este caso del líder ruso.

Muchos internautas aparentemente están interesados en este contenido. La cantidad de espectadores que llegan a millones y los miles de comentarios que se generan dan cuenta de ello.

Esa popularidad ha llevado a que las cuentas que los producen se hayan multiplicado con el tiempo, especialmente en el marco del actual escenario, en el que Rusia y Ucrania son los países más nombrados a nivel mundial.

Los videos colocan a Putin bailando, haciendo bromas a otros líderes mundiales (como su homónimo Joe Biden) e incluso ejecutando los `trends' de la popular aplicación.