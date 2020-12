David Rencoret: "Renata Flores aún no es acogida por la Casa del Actor"

Luego que varios medios de espectáculos, entre ellos EXPRESIONES, difundiera la semana pasada que la actriz mexicana Renata Flores vivía en la calle desde hace algún tiempo, su compañero, el actor David Rencoret, conversó con el programa de espectáculos Ventaneando, dirigido por Paty Chapoy, del estado actual de la artista, muy popular en Ecuador por su papel de Leopoldina en la telenovela Rosa Salvaje (1987).

“La compañera Renata fue rescatada. Estaba en la colonia Narvarte en un parque, llevaba ahí casi tres años, me costó mucho llegar con ella, no me quería decir dónde. Hasta que ya, pude acceder, estaba viviendo dentro de su carro con dos perros, con sus mascotas que son como sus hijos”, explicó el actor al espacio de farándula.

Renata Flores no solo es conocida como actriz sino también como cantante. Twitter

Rencoret explicó que ya solicitaron a la Casa del Actor de la ANDA que la reciban en dos ocasiones, aunque no han obtenido respuesta. "Ser recibida es su derecho. Jesús Ochoa tomó cartas en el asunto, ella está en este momento en un buen lugar, bajo techo, cuidada, siendo trasladada para la atención médica que necesita, en espera de que la Casa del Actor diga que la podemos llevar”.

Renata Flores ha formado parte de otras telenovelas clásicas de grata recordación tales como Chispitas (1982), Rosalinda (1999) y Vivan los niños (2002).