David Gail fallece de manera repentina a los 58 años, no descartan una sobredosis

En una noticia que ha conmovido a los fanáticos de la icónica serie de la década del 90 Beverly Hills 90210, el actor estadounidense David Gail, reconocido por su papel como Stuart Carson, el novio de Brenda Walsh (Shannen Doherty), falleció de manera repentina a los 58 años. Sin embargo, fuentes policiales de California han informado al medio TMZ que, el actor podría haber fallecido a causa de una sobredosis accidental de drogas.

La trágica noticia fue confirmada por su hermana Kate Colmenares, quien compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. Colmenares expresó su dolor y compartió el profundo vínculo que tenía con su hermano, describiéndolo como su compañero constante y mejor amigo. Miles de seguidores del artista ofrecieron sus condolencias a la familia.

Para muchos, David Gail dejó una huella significativa en el mundo del entretenimiento a través de su participación en Beverly Hills 90210, una serie que marcó una era entre 1990 y 2000 y que en Ecuador fue transmitida por Canal Uno. Su interpretación como Stuart Carson lo hizo querido por los fanáticos del seriado juvenil.

La carrera de Gail también incluyó participaciones en otras producciones televisivas como Growing Pains, Murder, she wrote, Doogie Howser, M.D., Savannah, Port Charles, entre otras. Además, tuvo una aparición en la película Bending all the rules, compartiendo pantalla con Bradley Cooper.

Su último proyecto fue en el mundo de los videojuegos, prestando su voz al personaje de Sam en Blacksad: Under the Skin en 2019, según registros de IMDB.

