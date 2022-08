Más de 15 periodistas se reunieron en una de las salas del Teatro Real de Madrid desde las 12:00 del mediodía para una rueda de prensa con David Bisbal, que prometía un anuncio muy especial.

Minutos más tarde, luego de la proyección de un corto video que resumía lo más importante de su carrera, salió el español con una actitud tan fresca y amable que reflejaba el dominio que tiene en este tipo de encuentros, pues 20 años dentro de la industria musical no es poca cosa.

Rueda de prensa en Madrid. Tamara Mauri// Universal Music Spain

A los comunicadores de los medios locales, conocía o reconocía a casi todos, y a los nuevos e internacionales, no dudó en darles una cálida bienvenida. La espontaneidad con la que respondía las interrogantes era tanta que las bromas hacia él mismo y sus compañeros de trabajo no faltaron.

Además, el agradecer luego de una pregunta con un “guapa” y un beso que se escuchaba por el micrófono, provocó que se sintiera como si fuera un colega u amigo más, de esos que uno no ve hace tiempo, pero que la relación sigue intacta y con más confianza que antes.

En esta ocasión, aunque el anuncio que compartió significa mucho para su profesión, quedó en segundo plano, ya que David Bisbal fue sin duda el protagonista de este ameno encuentro que, por petición de él, finalizó con una foto grupal.

David Bisbal - Bulería Archivo

Así ha cambiado su imagen

Durante el encuentro con los medios, el artista bromeó sobre cómo ha cambiado físicamente en este tiempo de carrera. Desde sus conocidos y amados churros, sus características camisas blancas desabotonadas combinadas con jeans acampanados, camisetas de tirantes, hasta ahora con el pelo corto y prendas de vestir un poco más formales. Un outfit que reveló que volvería a utilizar es con el que se presentó la primera vez en los Latin Grammy. Le mostramos esta transformación en imágenes.

De vuelta a casa

Jamás he perdido mi unión directa con mi tierra (Almería), con Andalucía, con España. De hecho una de las cosas más bonitas que me sucede en el día a día de la música es el poder llevar esas tres banderas conmigo a todos los países que visito. Me gusta sentirme de mi casa y cada vez que vuelvo para mí es un premio. Si tuviera la oportunidad de vivir ahí, no sé si saboreara los regresos de la misma manera que lo hago ahora”, aseguró el artista, quien ofrecerá un concierto especial y exclusivo el próximo 19 de noviembre en el Estadio de los Juegos Mediterráneos de Almería, para celebrar sus 20 años de carrera.

Tú me delatas, un homenaje a Ave María

Raquel y María con la bufanda que hicieron como club de fans en conmemoración al vigésimo aniversario. Cortesía

Una relación cercana con sus fans

María López y Raquel Rodríguez estuvieron en representación del Club de Fans Oficial de David Bisbal, Siempre Contigo de España. Para ellas, la sensación de ver al cantante cara a cara, es como si lo hicieran por primera vez, y de hecho no pudieron evitar que se les escape una que otra lágrima. Sobre el festejo de este importante hito en su carrera, compartieron: “Empezamos a seguirlo desde Operación Triunfo, y no hemos parado. Nosotras seguimos un camino con él, y él es muy familiar con nosotras, tenemos una relación muy bonita. Lo que nos hace sentir es muy difícil de explicar porque no solo es el artista, es la persona. Sentimos que lo conocemos de toda la vida, es nuestra familia”, coincidieron ambas.

También dijo:

"El camino no ha sido de rosas para nada, ha sido duro y cada vez se pone más duro todavía. Gracias a esa dureza, hoy me permito sentirme orgulloso y feliz, y ojo que no lo he logrado yo solo, lo he hecho con ustedes. Al final, todos somos compañeros de trabajo”.

"Al principio de mi carrera todo era nuevo para mí. Yo llevaba 5 años cantando, pero todo lo que tenía que ver con tratos con los medios de comunicación, pruebas de vestuario, entrevistas, preparación de los repertorios, estrategias de marketing, entre otras cosas, no conocía. Si hago un balance de aquellos años, tengo que decir que había tanto volumen de trabajo que no me acuerdo de la mayor parte”.

"Es cierto que cuando uno se convierte en padre, no sé qué pasa porque sigues trabajando con la misma intensidad, pero te organizas de una mejor manera. Sé que hay muchos compañeros y compañeras que tienen pánico de convertirse en padres porque piensan que van a frenar su carrera musical, pero la naturaleza es tan sabia que cuando algo se pone complicado, te ayuda a que lo logres. Yo lo hago por mi maravilloso equipo”.