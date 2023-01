El actor Dave Bautista revela que está contento de que su papel como Drax, en saga de Guardianes de la Galaxia, haya terminado. A sus 53 años interpretó a Drax en la franquicia y algunas otras películas de Marvel antes de sus papeles en 'Army of the Dead' y 'Glass Onion'.

En una nueva entrevista, Dave compartió la razón por la que está realmente aliviado de que no volverá al papel. En la conversación con la revista GQ, dijo que si bien está “muy agradecido por Drax" y que lo ama, tiene “un alivio de que se acabó”.

"No todo fue agradable", admite sobre el papel. “Fue difícil interpretarlo. El proceso de maquillaje me estaba golpeando. Y simplemente no sé si quiero que Drax sea mi legado; es una actuación tonta y quiero hacer cosas más dramáticas”.

Después de su paso por el universo cinematográfico de Marvel, Dave ahora busca papeles más importantes, como sus interpretaciones en el próximo 'Dune: Parte 2' y 'Knock at the Cabin'.

“Honestamente, me importa un carajo ser una estrella de cine”, agregó. “No vivo una gran vida glamorosa. Vivo aquí en Tampa. No me importa el centro de atención, no me importa la fama. Solo quiero ser un mejor actor. Quiero el respeto de mis compañeros. No necesito elogios, realmente no, hombre. Se trata de la experiencia, de saber que logré algo”.

“Creo que Drax tiene una historia de fondo realmente interesante, en la que dejaron caer la pelota. Tenían su pizarra y esquema, sé en qué están enfocados, eso es lo que tienen programado. Pero hombre, creo que realmente perdieron el norte con Drax. Tiene una gran historia de fondo”.