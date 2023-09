Danny Ocean hizo vibrar a sus fans en Guayaquil

‘Dembow’ fue el tema con el que cantante Danny Ocean ‘emocionó’ y empezó su concierto en la ciudad de Guayaquil, la noche de este jueves 31 de agosto de 2023.

El venezolano citó a sus fanáticos en el coliseo Voltaire Paladines Polo, al norte de la ciudad, y les presentó lo mejor de su carrera musical en más de 20 canciones.

En la hora y media de show, los ‘babylonboys’ y ‘babylongirls’ (como se hacen llamar sus seguidores) cantaron, bailaron, e incluso lloraron, como es el caso de Valeria Lara, quien cuando sonó el tema Volare dejó caer al menos una lágrima.

“Yo no lo conocía hasta que una amiga me hizo escucha una de esas canciones. Desde ahí me enganché y no hubo vuelta atrás”, confiesa Lara.

Danny Ocean, quien rara vez da entrevistas a los medios, atendió de formar personal a su club de fans en el país, antes del concierto. A eso de las 15:00, el artista los recibió en el coliseo y los invitó a ser parte de su prueba de sonido, en donde en íntimo les cantó temas en preparación para su show.

Pese a que se anunció la hora del concierto. A las 20:00, el show no empezó hasta las 20:50.

Sobre el escenario, el artista dio gracias a quienes asistieron por apoyarlo a él y a su carrera. “Aquí vinimos a olvidar lo malo que ocurra afuera, así que si se saben las canciones es el momento de que canten conmigo”, agregó.

El momento más emotivo del la noche llegó casi al final del evento, cuando cantó ‘Me Rehuso’, tema con el que se hizo reconocido en el año 2016 y el que impulsó su carrera.

Al escucharse “dime cómo le explico a mi destino que no estás aquí”… el coliseo entero se emocionó y lo acompañó para interpretar el ‘temazo’.

El show terminó sin mayor inconveniente sobre las 22:00.

