Danilo Carrera desmiente que su expareja le haya sido infiel

Danilo Carrera está soltero. Su relación con Michelle Renaud terminó. Desde ese momento, los rumores de una infidelidad por parte de la actriz con su colega Matías Novoa no se hicieron esperar, algo que el ecuatoriano desmintió.

“¡Nunca! Es una dama, es una mujer increíble, es una mujer que cuando estuvimos juntos dio una relación padrísima, muy bonita, en la que hubo diferencias y es más difícil terminar cuando hay diferencias que cuando hay infidelidad.

No hubo infidelidad ni de su parte ni de la mía. No sé quién es Matías Novoa. ¡Ah, el de la película!. Cuando estás soltero puedes salir con quien quieras. Yo no puedo negarlo o confirmarlo, si me preguntas a mí te diría que no, pero te puedo asegurar que infidelidad no hubo.

Cuando terminamos fue decisión nuestra y ya pasaron muchos meses. Si ella sale con alguien, pues está en todo su derecho. No conozco al chavo y espero que sea buena persona si es que es así que están saliendo. Si no, en verdad que le deseo lo mejor a ella y a quien venga en su vida".

Danilo graba en México la telenovela 'Contigo, sí', versión de 'Viviana', protagonizada por Lucía Méndez, Héctor Bonilla y Juan Ferrara.