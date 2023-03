Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como "Los Daniels", obtuvieron este domingo 12 de marzo su primer óscar en la categoría de mejor dirección por su trabajo en "Everything Everywere All at Once", un premio para el que también partía como favorito Steven Spielberg.

¿Quiénes son los Daniels?

Daniel Kwan y Daniel Scheinert son conocidos colectivamente como los Daniels.

El dúo se conoció mientras ambos estudiaban en Emerson College en Boston. Inicialmente, comenzaron sus carreras dirigiendo y haciendo videos musicales después de que Scheinert convenciera a Kwan de unirse a él en Los Ángeles para hacer un video musical para ‘Underwear’ de FM Belfast. Después de que el video recibiera una buena acogida, les ofrecieron $12,000 para hacer otro.

Después de acumular varios créditos de dirección de televisión, los Daniels anunciaron que escribirían, dirigirían y producirían la película de ciencia ficción ‘Everything Everywhere all At Once’. Fue lanzada en marzo de 2022, se convirtió en un éxito de taquilla y una película aclamada por la crítica. Habiendo recaudado más de $100 millones en todo el mundo con un presupuesto cercano a los $15 millones.

Spielberg aspiraba a su tercera estatuilla como director -la ganó por "Schindler's List" y "Saving Private Ryan"- y llegaba a la gala del 12 de marzo con otro gran reconocimiento como realizador de su película, el Globo de Oro.

Pero "Los Daniels" habían derrotado ya al "Rey Midas" de Hollywood en premios como los Critics Choice Awards y los galardones del Sindicato de Directores, sin olvidar el Spirit del cine independiente.