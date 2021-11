Es una de las artistas peruanas con mayor proyección internacional. Daniela Darcourt (25) inició su carrera en concursos de talento, hasta que ingresó a la orquesta de salsa Son Tentación. Posteriormente emprendió su camino como solista.

Este año ha sido muy movido para la limeña quien, además de ser coach en La Voz Perú, presentó su reality Esa soy yo y lanzó dos canciones que han sonado en Ecuador con insistencia: Te equivocaste conmigo y Hey mírame. EXPRESIONES conversó con ella.

¿Qué recuerda de esa niña que se ganaba la vida bailando y cantando en fiestas infantiles?

Esa niña siempre vivirá conmigo. Ahí, al lado, jugando llena de vitalidad y energía. Aquella pequeña logra que Daniela nunca se apague.

Todavía tiene la manía de morderse los labios

Sí, cuando estoy muy estresada y me he vuelto intensa con mis pensamientos o estoy muy concentrada respondiendo algo como ahorita (risas).

¿Qué sonido le molesta?

No me gustan las sirenas de policía ni de ambulancia, se me escarapela la piel del cuerpo.

¿Y cuál le agrada?

El sonido del violín o cualquier instrumento de armonía.

¿Qué valora ahora?

Los espacios a solas. Antes me quejaba mucho de la soledad o no tener a mis familiares o amigos cerca. Es algo que he aprendido a aceptar, a veces la gente abruma y lo que más deseo es llegar a mi casa. También he aprendido a vivir el día a día y estar consciente que solo tenemos una vida y hay que disfrutarla. Nunca sabremos cuándo nos iremos de este mundo.

La artista se considera una mujer frontal que detesta la mentira y no tiene filtros. Cortesía Yerson

Haciendo alusión al nombre de su nuevo disco, Esa soy yo, ¿cómo se define Daniela Darcourt?

Como una loca de mierda.

¿Lo más vergonzoso que ha experimentado?

Recuerdo haberme caído en el escenario y con mucho público alrededor.

¿Qué piensa de los espacios de telerrealidad?

Siempre tendrán esa dosis de exposición que se necesita cuando no somos conocidos, por así decirlo, pero no debemos quedarnos en ese circuito. A mis chicos les digo que aprovechemos las oportunidades con miras de seguir creciendo e ir más allá.

¿Qué implica ser jurado de La Voz Perú?

No es solo de sentarse en un sillón rojo que tiene tu nombre. Realmente hay que trabajar y aportar en las carreras de los muchachos, ser coach hasta en la parte emocional, este es un largo camino e interminable.

¿Qué significó Son Tentación en su vida?

Fue el lugar en el que terminé de aprender cómo terminar de conectar con la gente y convertirme en una ‘show woman’, cantante y bailarina al mismo momento. Pude sociabilizar con el público, porque no es lo mismo hacerlo en una fiesta que en un concierto.

¿Y usted se considera una tentación?

Puedo decir que soy una gran tentación (risas), es más, alguien me dijo que hay que cuidarse del peligro y ese soy yo.

¿Se ve en otra cosa que no sea el canto?

Jugando fútbol, siempre lo he dicho o haciendo ballet.

Daniela es una cantante que ha incursionado con éxito en la televisión peruana. Cortesía Yerson

¿Qué extraña?

Ser niña, vivir, jugar sin preocuparme ni tensiones.

¿Amores o desamores?

Tengo una larga lista de gente que me ha traicionado y engañado, que me ha pagado muy mal en el amor, pero aprendí bastante y todo lo plasmé en la canción Señor mentira.

¿A quién le dedicaría el vals Regresa?

A mi abuelo, porque no pude despedirme de él. Principalmente en la parte de la canción que dice ‘para llenar el vacío que dejaste al irte...”.

¿Y con cuál personaje de la historia se tomaría un pisco escuchando a Lucha Reyes?

Con la misma Lucha Reyes y con Marilyn Monroe, lloraríamos las tres contando nuestras historias.

Sé que es de buen comer, ¿qué plato sería usted?

Un buen plato de frijoles con seco.

¿En qué no es buena?

No soy buena mintiendo, no puedo ser hipócrita. Mi personalidad no me da para aparentar algo que no soy.

¿Qué la angustia?

La mentira me vuelve loca, saca un lado de mí que no me gusta, tampoco me agrada la gente que llega a tu vida a molestar.

A un cantante qué lo define, ¿el amor al arte o la cantidad de premios que ha ganado?

Solamente lo define el corazón que le pone a todo lo que hace. Los premios van y vienen y son pedazos de vidrio o de cristal. Al final del día se oxidan o se rompen si es que no se cuidan, pero una carrera llena de amor no tiene valor.