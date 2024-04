Daniel Calvopiña y Gabriel Haedo: Se la van a gozar en los premios Platino

El actor Daniel Calvopiña (27), nacido en Quito, interpreta a Diego en la comedia negra Los Wánabis que dirige Santiago Paladines, basada en la vida real y que retrata a la sociedad en el 2000. Cuando vio en Facebook un anuncio que solicitaban un actor protagonista para una película ecuatoriana, él se animó a participar. Entonces inició un proceso de selección.

“Tuve que enviar un reel, un conjunto de videos, en el cual debí reunir mis trabajos hechos hasta ese momento. Había intervenido en algunos cortometrajes y en 2017 fui aceptado en un prestigioso instituto de cine en Los Ángeles, pero por cuestiones personales no pude ir. Luego quise continuar en la Universidad San Francisco de Quito, también surgieron algunos inconvenientes. Así quedó trazado mi camino, sé que actuar es lo que quiero hacer toda mi vida”.

En la historia, Diego es un abogado que trabaja en la firma de su padre, pero quiere salir de su sombra.

“Trata de liberarse de esa carga que ha sido muy pesada para él”, cuenta Daniel que al igual que Santiago Paladines, Nuria Estrella, Francisco Pazmiño, Gabriel Haedo y Jonathan Dávalos viajará a los Premios Platino del Cine Iberoamericano a desarrollarse en Playa del Carmen, México y cuya ceremonia será el sábado 20. Será emitida por TNT y RTS.

Cuando le dieron la noticia de que 'Los Wánabis' estaba postulada a mejor comedia “no me sorprendí porque esta historia es increíble. Siempre supe que con el buen trabajo de Santiago y el guion íbamos a llegar lejos. Ha sido una locura, un privilegio. Era con algo que yo soñaba. En el 2020 vi la primera ceremonia de los Platino. Aprovecharemos el viaje para hacer contactos, dar entrevistas a la prensa extranjera, sobre todo mexicana. Nos han dicho que lo disfrutemos y eso es lo que haremos desde el día uno”, comenta entre risas y orgulloso de lo conseguido.

Daniel cuenta que no improvisó el rol, con el director prepararon su personaje. “Traté de descubrir las razones del comportamiento de Diego, por qué es así. Es muy desconfiado, agresivo... Por ello me encargué de construir una historia previa a los hechos de la película, así yo pude justificar su forma de actuar. Me leí un montón de veces el guion, antes de rodar. Lo hice en 32 ocasiones para que cuando tuviera que decir mis diálogos se escucharan naturales. Santiago me mandó a ver dos filmes, 'El juez' con Robert Downey Jr. Es excelente, me ayudó para entender el tipo de relación que tenía que construir Diego con su padre. También vi 'Atrápame si puedes' con Leonardo Di Caprio. Los vi sin audio y sin subtítulos para enfocarme solo en las acciones de los personajes”.

El actor tenía previsto ver las producciones con las que competirá 'Los Wánabis'. Estas son 'Bajo terapia' y 'Te estoy amando locamente', de España, y 'Norma', de Argentina, Uruguay y Chile. “Hay una que está en Netflix, creo que es Norma. Cualquiera que sea el ganador, es un mérito para la industria ecuatoriana. Nuestro gran problema es que siempre nos hemos visto menos, nos hemos comparado con otros países. Hemos pensado que no hay suficiente talento. No es verdad, hay buenos actores, productores y directores. Ecuador es un lugar para convertirse en una potencia cinematográfica”.

Aprovechando que la cinta nominada será vista en América Latina, aspira a la proyección internacional. “Me encantaría trabajar en proyectos de la vida real. Siempre he soñado con interpretar a Kaviedes, lo conocí cuando yo era pequeño. Sería interesante una película sobre su vida. Tiene tantos matices, aquello es muy bueno para un actor”, añade.

Gabriel Haedo. Cortesía

“Casi sufro un paro cardíaco cuando me dieron la noticia”





Otro de los actores protagonistas de 'Los Wánabis' es Gabriel Haedo (28), también quiteño. Arquitecto de profesión y ha trabajado en más de 15 cortometrajes. Desde niño siempre le atrajo la actuación y además ha aparecido en comerciales de TV. Él encarna en la historia a Juan Pedro, quien es un ingeniero informático, introvertido y nerd.

“Es padre primerizo, muy centrado. Piensa en su familia y desea sacarla de la mala situación en la que están. Es entonces cuando entra en desesperación la que genera consecuencias”, cuenta.

El director Santiago Paladines hizo un llamado a casting. “Aproximadamente fueron 300 aspirantes. En diferentes rondas que se hicieron, filtraron hasta que quedamos nueve. A estos los llamaron a una audición presencial para observar la química que se daba entre los actores. Se buscaba a los personajes centrales. Después de pasar por estos filtros, me dieron la buena noticia”, añade orgulloso este arquitecto que trabaja en una constructora, diseñando proyectos inmobiliarios.

Gabriel casi sufre “un paro cardíaco” cuando le dieron la noticia que el largometraje está nominado.

“Aprovecharé la estadía en México para compartir con medios internacionales, asistir a la gala y hacer contactos. He escuchado buenas críticas de las otras producciones que compiten con nosotros. Por ello sé que será una competencia dura”.

Se siente orgulloso de intervenir en la primera producción cero residuos de Ecuador y de la región.

“El Ministerio del Ambiente nos dio un reconocimiento por evitar los residuos. Todas estas medidas se tomaron con un equipo de sostenibilidad encabezado por Nuria Estrella. Los vestuarios fueron donados, reciclados y luego nosotros también los donamos para que no terminen destruidos o quemados como muchas veces ocurre”.

Ahora Gabriel es parte de la miniserie 'Jardín del Edén', que gira en torno a un pastor evangélico el cual se entera que un amigo es abusador de niños.

“Surge el dilema de lo que es correcto y lo que no. De lo que al fin de cuentas debe hacer. Estoy trabajando con jóvenes de la Universidad San Francisco de Quito”.

Amistoso encuentro de fútbol

Como parte de las diferentes actividades que se han organizado en la XI edición de estos galardones se desarrollará el IV Encuentro de las Estrellas entre LALIGA y Premios Platino Xcaret. La cita está prevista para mañana en el Camaleón Mayakoba Golf Course de Playa del Carmen. En esta ocasión el partido tendrá como beneficiario al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.

Las leyendas de fútbol que jugarán son Miguel Ángel Moya, Diego Forlán, Mario Suárez, Joaquín Sánchez, Fernando Morientes, Diego Godín, Javier Mascherano, Gaizka Mendieta y Miguel Layún. Entre los actores y cantantes que estarán se menciona a Jesús Mosquera, Gaby Espino, Pol Granch, Corina Smith, Bego Vargas, Andres Koi, Andre Lamoglia, Michel Brown, Ale Nones, Enrique Arce, Benjamin Vicuña, Carlos Borreguito y Carlos Torres.

