Dame 5, así ven la música

Para contar la historia de Dame 5, es necesario remontarse al año 2014, cuando la agrupación uruguaya Rombai saltó a la fama latinoamericana con sus contagiosas canciones de cumbia pop. Fueron aproximadamente tres años en los que el género se posicionó como el preferido del público joven de la región.

Giras, conciertos y fama temprana se adueñaron de la vida de los entonces integrantes del proyecto, quienes se separaron tras una serie de conflictos internos. Para aprovechar el auge que se estaba viviendo, Fer Vázquez (vocalista de Rombai) decidió en 2016 armar esta agrupación, que originalmente comenzó siendo de cinco, con dos mujeres liderando.

A finales de ese año presentaron su primer tema, titulado 'Piel a piel', que obtuvo millones de reproducciones. Lanzamientos exitosos, como 'Baila morena', 'Lejos' y 'Dime cosas lindas', llevaron a que los jóvenes recorrieran gran parte de Uruguay y Argentina ofreciendo conciertos. Aunque la relación laboral entre Vázquez y Dame 5 ya no continúa, el cuarteto sigue vigente con apoyo de otro equipo de trabajo, para demostrar que la cumbia pop no fue ni es solo una moda.

Agustina Morales

El primer acercamiento de la uruguaya con la música se dio cuando tenía 10 años y participó en una obra de teatro musical que la dejó fascinada con el ambiente. Poco a poco se fue involucrando en el medio artístico de su país y en 2016 apareció la oportunidad de sumarse al proyecto de Rombai, como corista, tras la salida de Camila Rajchman. A partir de ahí, decidió profesionalizarse en este arte.

También forma parte de la agrupación The Flavor Gang, en la que con otros músicos hacen covers de canciones conocidas con distintos sonidos, en este caso más jazzeros, y se presentan localmente.

Aunque nadie de su familia se dedica a eso, recuerda haber vivido una infancia muy musical en su casa. Su papá tocaba uno que otro instrumento y sus hermanos mayores formaron parte de algunas bandas por hobby.

“En su momento fue una gran novedad, fue visionario cuando me propusieron que sería una banda con dos chicas líderes, porque antes nadie apostaba por eso. Me encantó la idea y surgieron nuevas oportunidades para que las mujeres estén al frente y mostrar que había mucho que potenciar”.

Nacho Prina

Para el argentino, Dame 5 fue lo primero y asegura que a partir de ahí empezó un viaje de ida con la música. Ahora el 90 % de su tiempo lo dedica a algo relacionado a la música, ya sea componer, ver y analizar videoclips, o simplemente escuchar y descubrir nuevos artistas. A la par, ha sacado algunos temas propios en una onda más rapera.

“Lo que siento con la cumbia pop es que es tan pegadiza que sí, se puede dormir; pero en cuanto tres o cuatro temas que están buenos salen al mismo tiempo, y si no hay mucha propuesta en el mercado, te reposicionas rápido y es lo que está pasando ahora. Son factores que hacen que salgan nuevos artistas también”.

Tomás Narbondo

Considera su caso un tanto particular, ya que reconoce que, aunque como a cualquier persona le gustaba escuchar música, nunca se interesó más allá ni pensó en verla como una profesión. Lo de él se puede describir como estar en el momento adecuado, con la gente adecuada.

El uruguayo también formó parte de Rombai que, como muchos saben, comenzó como un grupo de amigos tocando y trascendió. Ese fue el punto de partida en su carrera musical y como artista ha ido evolucionando. Actualmente, a la par de Dame 5, también está componiendo sus propias canciones.

“Como artista uno está envuelto en ese círculo de la rutina de que entre semana grabas, y sábado y domingo haces shows. Cuando se te frena, no sabes dónde estás parado. Personalmente me ha servido pensar en mí, qué es lo que quiero y cómo conseguirlo. Cada uno de nosotros está en distintos países y eso ha hecho que se haga el doble de difícil, pero estamos trabajando para encontrar formas de estar cerca de la gente”.

Valentina Olguín

Solía cantar en su casa, pero cuando tenía 15 años fue a un crucero y las cosas cambiaron. Las amigas con las que se embarcó, la animaron a que lo haga frente a las personas que estaban ahí. Ese fue su primer contacto con el público... y le encantó.

Después de tres años, formó parte de una banda local de su ciudad, Santiago del Estero, provincia de Argentina, y como efecto dominó las cosas empezaron a darse. La argentina también se hizo muy conocida por subir covers a su cuenta de Instagram.

Además de ser vocalista de Dame 5, es la compositora de la mayoría de los temas que lanzan y, simultáneamente, colabora como solista con otros artistas. Acaba de lanzar Si tú no estás, con Rombai.

“Tanto Agus como yo nos hemos sentido muy cómodas en nuestros lugares, estando al frente. Más allá de que era una propuesta distinta, siempre me he sentido bien y la he pasado buenísimo en el trayecto”.

Artistas emergentes en pandemia

Aunque, sin importar profesiones, gran parte de la población se ha visto afectada laboralmente por la situación mundial, los artistas han sido ejemplo de que reinventarse puede ser el mejor aliado. Pero, al mismo tiempo, no se deja de sentir esa incertidumbre acerca de cuándo podrán retomar lo que hacían.

Los integrantes de Dame 5 han pasado por una serie de transiciones y nos cuentan sus reflexiones. “La motivación a veces es muy difícil de encontrar, no hay de dónde agarrarse porque uno piensa ‘¿para qué me preparo si cada vez está más lejos?’. O si no, llega la ansiedad de pensar que en cualquier momento se puede volver y hay que estar al 100 % para hacer lo que más nos gusta”, comparte Nacho.

Por otro lado, hace unos días, a través de Instagram Stories, Agus habló de lo frustrada que se siente por la situación. Cabe mencionar que las fronteras entre Uruguay y Argentina, países en los que ofrecían muchos shows, siguen cerradas. “Cuesta volver a ser una persona normal, y aparece la pregunta: ¿qué hacía yo en la vida antes de vivir de la música? A veces me encuentro girando en un círculo que no tiene fin y me imagino que muchos se pueden sentir identificados. No tengo una vida perfecta y hay que desmitificar que el artista siempre está arriba”, añade.

Una cumbia, lo nuevo

La canción se estrena hoy viernes 14 de mayo y los cincos de Dame 5 adelantaron que el videoclip lo grabaron en un formato más casero, para simular cercanía con las personas que lo ven. Lo describen como algo distinto a lo que han estado haciendo últimamente. Tienen ganas de ver las reacciones de sus fanáticos y esperan que a todos les guste.