Las Damas de Oro: Las voces ecuatorianas que brillaron en Viña del Mar

El talento ecuatoriano se hizo sentir con fuerza en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025, donde el grupo Las Damas de Oro conquistó la Gaviota de Plata en la categoría folclórica. Este trío, conformado por Lila Flores, Katty Elisa Lamilla y Mayensi Rivera, logró emocionar al jurado y al público con su interpretación de Canto de mi Tierra, una oda a la riqueza cultural del país.

Un trío de talento y trayectoria



Las integrantes de Las Damas de Oro no son desconocidas en la escena musical ecuatoriana. Su camino ha estado marcado por la pasión, el esfuerzo y una conexión especial con la música desde temprana edad.

Lila Flores, guayaquileña de 50 años, heredó su amor por la música de su padre, Daniel Flores, vocalista del grupo Los Errantes. Desde su adolescencia, su voz se destacó en agrupaciones como Cóctel, Caña Dulce y Chicas Dulces, liderada por su hermana menor, Danyela. Conocida como la Reina de la armonía, Lila posee una capacidad innata para armonizar cualquier melodía, a pesar de no haber recibido educación formal en música. Madre soltera y dedicada a su hija de 9 años, en su momento rechazó una oferta de Wilfrido Vargas para unirse a Las Chicas del Can, una decisión que, según su hermana Maggie, pudo haberla convertido en la Miriam Cruz del Ecuador.

Katty Elisa Lamilla, de 49 años, también inició su carrera en el grupo Cóctel, pero su destino la llevó por un camino diferente. Luego de formar parte de Kandela & Son, experimentó una transformación espiritual que la alejó de la música comercial. Tras sentir el llamado de Jesús, decidió dedicarse a la música cristiana y a predicar en cultos religiosos. Su esposo, Rogerhid Guerrero, a quien conoció en Kandela & Son, ha sido su compañero en este viaje. Juntos son padres de una hija y abuelos de un nieto.

Mayensi Rivera, originaria de Pasaje, ha construido una carrera de más de 20 años con un sello propio. Además de cantante, es productora musical y ha sido jurado en varios realities de talento en la televisión ecuatoriana. Firme en sus convicciones, ha defendido que el talento y el esfuerzo son suficientes para destacar sin necesidad de recurrir a la sensualidad en el escenario. Su decisión de incursionar en la cocina como un medio adicional de ingresos generó críticas, pero ella lo asumió con orgullo, demostrando que el arte y el emprendimiento pueden ir de la mano.

Formó parte del grupo Las Musas del que luego se separó. Siempre se ha dedicado al canto. Madre de tres niñas, su hija mayor sigue sus pasos. Con la llegada de la pandemia sacó su lado culinario, “Mi actividad empresarial surge de la necesidad de buscar otra alternativa de ingresos, en una época en la que la música para mí no era rentabilidad. La idea me la dio una amiga que me dijo que debería explotar esa buena sazón que tengo”, le dijo a EXPRESO.

Orgullo ecuatoriano en Viña del Mar

La actuación de Las Damas de Oro en Viña del Mar no solo fue una exhibición de talento vocal, sino también un homenaje a la identidad ecuatoriana. Con una interpretación cargada de sentimiento y fuerza, el trío supo transmitir la esencia del folclore latinoamericano, ganándose la ovación del público y el reconocimiento del jurado.

Su triunfo en el prestigioso festival marca un antes y un después en la música ecuatoriana, abriendo puertas a futuras generaciones de artistas que sueñan con representar al país en escenarios internacionales.

