¡Se retira el "Big Boss"! El cantante urbano Daddy Yankee anunció este domingo 20 de marzo de 2022 su retiro de la música con el lanzamiento el próximo jueves de su último disco, 'Legendaddy' y su última gira de conciertos, 'La última vuelta'.

"Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado", arrancó diciendo el artista puertorriqueño en su cuenta de Instagram.

Además, reconoció que sus seguidores han sido un pilar importante en estos 32 años de carrera musical. "Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos (jóvenes) a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos", comentó en el audiovisual.

Pese a que expresó sus sentimientos al ya no estar dentro de la industria musical, en el audiovisual -colgado en sus redes sociales- mostró una imagen de los países que visitará con su última gira y entre esos está Ecuador. El cantante se presentará el 4 y 5 de octubre en Guayaquil y Quito, respectivamente.

Yankee se suma a la lista de cantantes urbanos que visitarán Ecuador, como la colombiana Karol G y del boricua Bad Bunny, que ya están confirmados los espectáculos para poner a bailar a su fanaticada.