El 'Cuy' Altamirano desearía pasar la cuarentena en "la jungla" y sin celular

Usamos la tecnología -videollamada y WhatsApp- para sorprender a cinco famosos en su cuarentena. Por más de que tratamos de conseguir respuestas jocosas para liberarnos un poco del estrés que causa el covid-19, nos resultó un poco difícil. Ellos también están golpeados por la pandemia.

De siete llamadas, solo Mauricio Altamirano, María Fernanda Pincay, María Fernanda Gallardo, Cristina Reyes y Anita Buljubasich respondieron. Los dos restantes no pudieron hablar. Tienen familiares que perdieron la batalla contra el Covid-19.

Mauricio 'El Cuy' Altamirano

El presentador quiere estar en el campo en compañía de su papá. cortesía

"Me hubiera gustado pasar en el oriente, en medio del monte, donde no hay señal de celular. Mi papá está refundido en su finca, en las afueras de Macas. A estas alturas no me importa estar desconectado. De hambre no me iba a morir. Ahí hay de todo. Me hubiese gustado estar allá en 'la jungla', con mi viejo y mi hermano Juan Carlitos. Este encierro me está llenando de ansiedad".

María Fernanda Pincay

Celebró su cumpleaños en el dormitorio con sus hijos y su esposo. INSTAGRAM

"El lugar perfecto e indicado es donde estoy pasando, mi hogar, con mis hijos y mi esposo. La única persona que me hace falta aquí es mi mamá, ella es sola.

Fernanda Gallardo

Sus hijos hacen que la cuarentena sea animada. cortesía

"Como mamá, mi cuarentena ideal sería hacer divertir a mis hijos, y eso es lo que trato de hacer. Tengo tres bebés, Alejandrito de 2 meses, Sofi de 8 años y Ricardo de 28 (su pareja). Los más grandes se divierten haciendo Tik Tok. Me acuesto cansada todos los días. Los niños son mi terapia. Me hacen pasar rabias, me ponen alegre, me dan trabajo. Es un momento para poner en orden nuestras vidas, lo primero que haremos al salir de esta cuarentena es ir a abrazar a nuestra familia".

Cristina Reyes

La asambleísta y ex reina de belleza extraña a su familia. cortesía

"Mucha gente podría romantizar o idealizar el momento o el lugar, pero donde estamos es el mejor lugar para pasar esta cuarentena. Es la oportunidad de ser mejores personas y debemos tener una gratitud inmensa con las personas que tenemos al lado, ya sea nuestra familia nuestros amigos. Tenemos que poner buena actitud a pesar de las circunstancias tristes y dolorosas que estamos pasando en Guayaquil. Dios es perfecto y estamos con quienes debemos estar. Yo estoy con mi mejor amigo, el doctor Jusueth Morán, quien me motiva a seguir adelante. Me incentiva a comer sano, hacer ejercicios y leer. Extraño a mis padres hubiera sido un momento ideal para disfrutar de la compañía de ellos".

Ana Buljubasich

Dice que el encierro ha unido a su familia. INSTAGRAM

"Jamás imaginé vivir una cuarentena, veo que nadie lo imaginó, por eso no se cuál sería el encierro ideal. Estoy con Nerio y Ana Paula. Sé que mis hijos Marcelo y Gabriela están con su familia. Me da tranquilidad saber que están todos sanos. Estoy orando por mis sobrinos médicos que están frenteando esta pandemia en Argentina y Estados Unidos".