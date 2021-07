Versos para saldar cuentas con el pasado

“Es extraño. Toda la realidad, en su manto de espesa ciudad, se presenta como una hiena lista para el arrullo/ La selva, de la que volví dejando jirones/ de hígado y espanto/ me/ susurra una tormenta en el vientre./ La cerveza de repente adquiere una tonalidad de venas aburridas/ en tugurios donde reposa la abulia./ Toda la realidad se desviste frente a mis pupilas. /Y no puedo llorar”.

Con estos versos arranca ‘Poemas como escaramuzas y espejos extraviados’, segundo poema del poeta piñarejo, Jorge Aguilar. La obra, publicada por el sello nacional Tinta Ácida, sale seis años después de su primera obra, pero se trata de un cierre que estaba pendiente.

“Opté por una especie de silencio después de mi primer libro, porque sentía que adolecía de algunas cosas, y que varios de los poemas ‘patojeaban’. Durante estos años me dediqué a escribir, pero mejorando la propuesta y centrándome en lo que sentía que quería explorar a profundidad, y que curiosamente se ha convertido en una especie de prosa poética”, comentó a EXPRESO.

En Cuenca hay un trabajo arduo y consciente en promover la poesía y la narrativa. La pandemia no ha podido detener ni la producción poética ni la difusión de obras. Jorge Aguilar, escritor

La obra está conformada por dos tipos de textos que se diferencian entre sí por su lenguaje y su técnica. Los primeros son micropoemas, sin nombre, con imágenes que golpean con una fuerza contundente y que corresponden a una época posterior a su primer poemario.

“Y así nomás se van desmadejando las personas de tu sombra. /Y empiezan a tornarse en extraños/ En volutas de humo en medio de una tempestad”, dice uno.

Los otros, más largos, son una muestra de sus textos más recientes, y que se salen de la convencionalidad del verso.

“El libro está hecho intencionalmente como un antes y un después, porque quería saldar cuentas, por así decirlo, con esta primera etapa poética, y cerrarlo. Esa etapa de escritura, terminó, pero sentía que era pertinente sacarlos”, señaló.

En este nuevo proceso de exploración, añade, se ha centrado en el flujo de conciencia, y en depurar las muletillas de las que siente padecía antes.

La pandemia frenó la gira planificada para la obra en las principales ciudades del país, pero, tras los meses más álgidos de la crisis, la editorial apostó por retomar su promoción, dentro de las limitaciones que aún existen.

Frente a opiniones de que la emergencia sanitaria terminará de mermar la labor de publicación editorial en el país, este es optimista.

“No lo creo. Hay una labor ardua y consciente en el país, y en Cuenca, por hacer un ‘cambio de posta’ y difundir la producción nacional y local. Lectores hay, y siempre habrá, y hay una intención por difundir y dar a conocer la literatura azuaya. Hay una propuesta que está clara y la labor es permanente, sólida, comprometida y permanente”, aseguró.

A la par la promoción de ‘Poemas como escaramuzas y espejos extraviados’, el poeta tiene listos ya otros dos proyectos que espera publicar entre este año y el 2022.

Uno de ellos, ‘Fanfarrias absurdas contra una escopeta luminosa’, tuvo un proceso similar al recién impreso, pues lleva trabajándose desde hace varios años. “Ese trabajo es uno que también vengo barajando y puliendo desde hace unos tres años, pero no estaba del todo satisfecho. En este también me alejo de los versos tradicionales, y hay una exploración de los versos de largo aliento”, estableció.

Por ahora, no obstante, no tiene una fecha definitiva de salida. El poemario reciente, no obstante, puede encontrarse en librerías independientes del país, y en la página de Tinta Ácida.