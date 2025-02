UArtes Ediciones Música presenta las partituras de Manuel Vítores Polanco

La Universidad de las Artes (UArtes) reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio musical ecuatoriano con la reciente publicación de un libro de partituras del compositor guayaquileño Manuel Vítores Polanco (1906-1976). Esta obra, editada por su nieto, el maestro José Vítores Matamoros, residente en Alemania, forma parte de la colección UArtes Ediciones Música. La curaduría de la serie estuvo a cargo de los investigadores Rafael Guzmán Barrios y Luis Pérez Valero.

El libro rescata 17 pasillos para piano, una muestra del repertorio que Manuel Vítores Polanco dejó como legado. "Se trata de recuperar esta música manuscrita y garantizar su difusión, circulación y conservación, rescatando un importante acervo del patrimonio musical guayaquileño", explica Luis Pérez Valero, docente e investigador de la UArtes.

Una obra clave para músicos e investigadores

Enfocado en pianistas, investigadores y músicos en general, el libro no solo ofrece partituras, sino que también incluye un estudio preliminar escrito por Guzmán Barrios y Pérez Valero. Este análisis realiza un recuento del pasillo ecuatoriano a través de su bibliografía, brindando un contexto académico y musical a la obra.

"El libro nació como parte del proyecto de Patrimonio Musical Ecuatoriano de la UArtes, dirigido por el profesor Rafael Guzmán. Fue el nieto del compositor, José Vítores, quien nos contactó para compartir este valioso material, y nos pareció fundamental su difusión", detalla el catedrático. Además, este trabajo se enmarca en el proyecto de Repertorio Ecuatoriano para Piano, impulsado por UArtes y la Universidad Nacional de Loja a través de la Red de Investigación en Artes (Redinart).

La importancia de preservar el legado musical

La publicación de estas partituras representa un paso significativo en la recuperación del patrimonio musical ecuatoriano. "Visibilizamos un inmenso repertorio que hasta ahora ha permanecido en archivos familiares, personales o institucionales, inaccesible incluso para investigadores", señala Pérez Valero. "Solo en el repertorio para piano, hay una mina de oro que aún no ha sido explorada y, lo que es peor, que no cuenta con una adecuada conservación. Este libro es una pequeña muestra de todo lo que se puede hacer. Sin textos publicados, no hay memoria", enfatiza.

Un alcance nacional e internacional

El impacto de esta publicación trasciende fronteras. A nivel nacional, se espera que el libro llegue a conservatorios y universidades de Ecuador, fomentando el estudio y la interpretación de esta música. A nivel internacional, la obra tiene el potencial de conectar a los músicos ecuatorianos en el extranjero con sus raíces. "El migrante lleva consigo una maleta llena de sueños y otra llena de su música", reflexiona el investigafor.

Proyectos en marcha

El esfuerzo por rescatar el patrimonio musical ecuatoriano no se detiene aquí. Actualmente, se está realizando la edición crítica de obras de compositoras guayaquileñas, a cargo de Monserratt Vela, alumni de la UArtes. Además, está en proceso la publicación de un segundo volumen dedicado a la obra de Manuel Vítores Polanco, con el objetivo de ampliar aún más el acceso y la difusión de su legado.

Este proyecto reafirma el compromiso de la Universidad de las Artes con la recuperación y valorización de la música ecuatoriana, garantizando que futuras generaciones de músicos e investigadores puedan conocer, interpretar y difundir este invaluable legado cultural.

