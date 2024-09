La Sinfónica de Guayaquil destaca piezas musicales del continente

Un viaje musical y visual por el continente. Es la propuesta de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil bajo la dirección de la maestra Victhoria Pérez Sibada, el 20 de septiembre, a las 19:00, en el Teatro Centro de Arte. La orquesta interpretará un repertorio que celebra la diversidad de ritmos y culturas de países como Brasil, Colombia, Argentina, Venezuela y Ecuador.

(Te puede interesar: La Sinfónica de Guayaquil prepara un show con obras de Giuseppe Verdi)

La obra 'Las caras de Cleopatra' destaca el empoderamiento femenino Leer más

El concierto no solo será un despliegue sonoro, sino también visual, con la participación de la Compañía de Danza de Yesenia Mendoza, quienes acompañarán la música con interpretaciones artísticas. Desde milonga argentina, la energía vibrante de la samba brasileña, hasta los ritmos caribeños de Venezuela y Colombia.

Latinoamérica Sinfónica forma parte de las ‘Experiencias Sinfónicas’, una serie de conciertos nacidos de la alianza entre la Orquesta Sinfónica de Guayaquil y la Fundación Sociedad Femenina de Cultura - Teatro Centro de Arte, que se extenderá durante la temporada 2024-2025.

RELACIONADAS La Sinfónica de Guayaquil se inclina por un concierto romántico

Latinoamérica Sinfónica forma parte de las ‘Experiencias Sinfónicas’ Cortesía

Piezas icónicas

El programa incluye una selección de piezas icónicas de la música latinoamericana, algunas de ellas estrenos en Ecuador: la Obertura Cubana de George Gershwin; Selección de Milongas de Ástor Piazzolla; Danza del Trigo, del Ballet “Estancia” de Alberto Ginastera.

(Sigue leyendo: El peligroso gesto del ministro Félix Wong contra la prensa)

'La misma sangre', reencuentro de 'Ratas, Ratones, Rateros' vuelve a Quito Leer más

También Batuque, de la Suite “Reisado do Pastoreio” de Oscar Lorenzo Fernández; Tico Tico no Fubá de Zequinha de Abreu; Suite Onda Nueva (Estreno Nacional) de Aldemaro Romero; Aquarela do Brasil, arreglada por Jamberê de Ary Barroso; Congas del Fuego Nuevo de Arturo Márquez y Colombia Tierra Querida (Estreno Nacional) de Lucho Bermúdez.

Las entradas para el concierto tienen un valor de 10 dólares y están disponibles en Ticketshow y en la boletería del Teatro Centro de Arte.

¿Quieres leer contenido de calidad? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!