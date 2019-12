Los libros que marcaron el 2019

Poéticos, dramáticos, dolorosos y sorprendentes, los libros más interesantes del año lo tienen todo. En esta ocasión, les traemos una selección de lo mejor del 2019 y los animamos para que se sumerjan en estas emocionantes historias.

Lo Internacional

Tras años de libros fallidos y planos, Mario Vargas Llosa regresó a las estanterías con ‘Tiempos recios’, una novela hermosa y turbadora que está ligada de manera intrínseca a otra de sus obras más populares: ‘La fiesta del chivo’. En ella, el Nobel de Literatura explora la política Guatemalteca de los años sesenta, la oscura influencia de la empresa norteamericana United Fruit Company en la caída del régimen de Jacobo Árbenz, y los catastróficos resultados de esa incursión en el legado del país centroamericano.

Para los fanáticos de ‘Los cuentos de la criada’, el 2019 fue un buen año. Treinta y cuatro años después de su publicación, la autora canadiense Margaret Atwood lanzó la secuela de su popular libro, que cobró relevancia gracias a la adaptación televisiva de la plataforma Hulu.

Llena de trepidante acción, la novela retoma la vida en Gilead, una sociedad distópica y dictatorial, donde las mujeres son esclavizadas para aumentar la tasa de natalidad. Pero, a diferencia de la primera novela, donde se narra la historia de June, una de las criadas, ‘Los testamentos’ tiene tres protagonistas: La temida Tía Lydia, encargada de ejercer la obediencia de las sirvientas, Agnes, hija de un privilegiado comandante y Daisy, una jovencita canadiense con un misterioso pasado.

Visceral, crudo y doloroso, ‘El verano que mi madre tuvo los ojos verdes’, de la autora rumana Tatiana Tisuleac, es posiblemente uno de los libros más complejos de 2019.

La historia sigue a Aleksey, un adolescente que acaba de salir de un hospital psiquiátrico para reintegrarse a la casa que comparte con una madre a la que odia. La novela explora la toxicidad de la relación, marcada por la muerte de la hermana menor y por un país donde ese odio es prácticamente un sacrilegio.

Un encuentro con el pasado. La novelista norteamericana Siri Hustvedt lanzó ‘Recuerdos del futuro’. La obra, levemente autobiográfica cuenta el reencuentro de la protagonista, SH, con un cuaderno que escribió el año que llegó a Nueva York, decidida a escribir su primera novela.

La obra sigue a la joven, entonces de 23 años, mientras hace amigos, conoce la ruidosa ciudad de los años setenta y se obsesiona con su vecina. Sin embargo, la novela no es una obra nostálgica, sino más bien una poética reflexión sobre la naturaleza de la memoria y el tiempo.

La editorial Candaya describe ‘Vivir abajo’, del escritor peruano Gustavo Faverón como “un libro de aventuras, un relato de horror, un misterio policial, una historia hecha de mil historias y una crónica de viajes por los territorios de la locura y el espanto”, y no se equivoca.

Inusual, sin género definido y con una multiplicidad, no siempre clara, de narradores, la genial novela de este autor ahonda en la tortura, las contradicciones de la política sudamericana, y las cicatrices del pasado. Por la novela pasa el hijo de un soldado norteamericano experto en la construcción de prisiones, un cineasta en busca de respuestas, un catedrático perseguido por el trágico fin de su familia, y una mujer con fuertes secuelas de un tormentoso trauma.

La obra, a veces confusa, pero siempre interesante, sumerge al lector en la estética de la tortura, que deviene a su vez, en las realidades de la política.

Lo Nacional

Desde los recovecos de la historia llegó ‘Ahora que cae la niebla’, obra más reciente de Óscar Vela. El libro, que fluctúa entre la ficción y lo documental, cuenta la apasionante vida de Manuel Antonio Muñoz Borrero. El cuencano, que fue cónsul del país en Estocolmo durante la Segunda Guerra Mundial, salvó a numerosos judíos de la muerte, otorgándoles pasaportes que les permitió salir de Europa, aunque por ello perdió su cargo y puso en riesgo su vida. La obra incluye hasta un playlist en Spotify, que traslada al lector al centro del conflicto y lo mantiene con los nervios de punta.

Guápulo, de Alfredo Noriega toma el dramático asesinato de la francesa Charlotte Mazoyer en 2009 y se basa en él para construir una conmovedora novela que versa sobre la pérdida, la paternidad y la justicia. En esta breve obra, el padre, que ha perdido a su hija, recorre Quito para revivir sus últimos meses, conociendo a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, y sus últimas historias de amor. En él también figura la rabia y la impotencia, no solo contra sus asesinos, sino contra la burocracia de un país en vías de desarrollo que aun no sabe cómo priorizar la vida humana versus el dinero.

En VolcáNica, la periodista Sabrina Duque recorre Nicaragua, un país que vive entre volcanes y complejas realidades políticas y sociales donde prima la violencia y el dolor. La obra, que obtuvo el premio José Peralta en noviembre, empezó como una crónica de viajes por el país en el que Duque se había radicado, y a él se fueron sumado las cicatrices de la dictadura de los años setenta y ochenta y las protestas políticas contra Daniel Ortega. Una obra sumamente humana e impactante.

En la novela gráfica de Fabián Patihño, ‘El ejército de los tiburones martillo, el autor redescubre el emblemático mural de Camilo Egas, desaparecido a fines de los años treinta en Estados Unidos, y lleva al lector por una emocionante historia en la que aparece un grupo de jóvenes antisistema, una banda de traficantes de obras de arte y una curiosa sociedad de creadores que se empeñaron en salvar el legado nacional. Por la obra desfilan cautivadores personajes, pero ninguno más que Kika, una adolescente con sed de justicia y un don para los planes macabros.

Gabriel (a) de Raúl Vallejo es una de las obras más necesarias del año. Esta narra la vida de una mujer trans, mientras se hace un sitio en el ámbito profesional y amoroso en una sociedad pacata, que tradicionalmente ha marginado a las personas de género diverso. Gabriela no es lastimera, no se victimiza, no se da por vencida. Es una mujer que busca que se respete su condición como tal y que lucha con uñas y dientes para que sean los demás quienes se adapten a ella y no lo contrario. Es también un personaje dulce, empático y humano. Una obra que debe ser leída y compartida, sin duda.