Leer como los pájaros que migran

Mariana Oliver (Ciudad de México, 1986) tiene una hermana bióloga, un padre médico, un hijastro que mira documentales y le cuenta sobre bombas enterradas en Berlín. Sus lenguajes le hicieron abrir los portales de sus ensayos. Ahora, mientras investiga, piensa en un bestiario de animales marinos. La imagen de una niña en la orilla sería el pretexto para hablar sobre trampolines.

Mientras la revista The New Yorker reseñaba la traducción de ‘Aves Migratorias’ (‘Migratory Birds’), esta autora comentaba ese libro en Quito. La publicación en el país está incluida en la colección “Modos del Ensayo”, que coordina el Centro Cultural Benjamín Carrión.

“Tenemos mucho que aprender de las migraciones de los pájaros”, cita la prologuista, Cristina Burneo Salazar, y añade: “para darnos la enseñanza de leer en movimiento, deshaciéndonos de los imaginarios y de las lenguas nacionales dentro de los cuales concebimos la escritura misma”.

El capítulo que lleva el título del libro parte de la historia de un joven Bill Lishman. Todas las escuelas de vuelo en Canadá lo habían rechazado, cuenta Oliver: “Si no ves la diferencia entre la cáscara de una manzana fresca y otra demasiado madura, tampoco puedes volar aviones”. En esas condiciones, “sobreponerse a la gravedad” sólo es posible observando a las aves con la curiosidad de quienes construyeron los primeros aviones. Para convertirse en hombre-pájaro. En “Papá Ganso”.

Las prácticas de vuelo en una colina y el motor que les añadió derivaron en el diseño de aviones ultraligeros. “Algunas veces, de manera inesperada, es posible anticipar fragmentos del futuro en un momento”, escribe Oliver como quien desanda cada detalle de quien ha aprendido a migrar frente a una bandada. “Hay destellos que desgarran el curso de lo cotidiano, una epifanía de la que después no es posible desprenderse”.

Así define Burneo a los demás ensayos de la autora mexicana: “Germanista, con una escritura habitada por un bilingüismo alemán-español (...) reproduce escenas históricas, culturales, lingüísticas y de traducción para ofrecer una mirada de su relación con Alemania, el viaje, el domicilio, el movimiento”.

“Empecé a escribir con este libro”, ha contado Oliver. Recortaba fragmentos, los reordenaba dentro de cada ensayo y, luego, otra sucesión se repetía en los capítulos. “Trabajar con imágenes y mapas es la manera en la que escribo. Como una especie de collage”.

Reseña de la exploración de oliver

“Oliver explora las palabras en busca de sus asociaciones históricas y emocionales, comparando su tarea con la de las mujeres entre los escombros de la Alemania de posguerra, que clasifican ladrillos para rescatar lo que se puede utilizar”, reseña The New Yorker. “Ve la liberación en el lenguaje, pero no se detiene en sus propias razones para vagar. Debajo de la superficie surgen destellos de su vida y, como la bomba sin explotar en el Rin que aparece en un ensayo, son potentes y misteriosos”.

Para caracterizar las “estéticas translingües” de estos ensayos, la escritora Andrea Torres Armas destaca el epígrafe de “La Lengua de (Emine Segvi) Özdamar”: “En mi idioma se llama lengua: idioma. La Lengua no tiene huesos: hacia donde se retuerce uno, se retuerce ella. Estaba sentada con mi lengua retorcida en esta ciudad de Berlín”.

Son exploraciones sutiles y elegantes, afirma la editora de la colección, Daniela Alcívar Bellolio: “Las tensiones de la política están trabajadas con una delicadeza que entraña una serie de ambigüedades, deja unos puntos de suspenso que invitan a la interrogación”.

