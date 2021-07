'Humo' o una tragedia latinoamericana

“Yo llegué a Paraguay de adolescente a jugar básquet en el Club Olimpia, y descubrí un país que me partió la cabeza y me inundó el corazón. Cuando llegué, era el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner y ahí descubrí lo que era el verdadero calor. Era un país del que no sabía nada, en el que el 90 % de la gente se comunicaba en guaraní, con una belleza sublime y profundas heridas del pasado”, recordó Gabriela Alemán sobre su arribo al país latinoamericano.

Previo a ello, la escritora ecuatoriana había vivido en numerosos países, de la mano de un padre diplomático. Sin embargo, Paraguay fue una experiencia que dejó en ella una marca fuerte, y que años después decidió narrar en ‘Humo’. La novela se publicó originalmente en 2017 con el sello Random House, pero este año ha vivido un resurgimiento con la reedición en el sello boliviano El Cuervo y la obtención de la beca norteamericana National Endowment for the Art para su traducción al inglés.

En su primera edición, la obra obtuvo varios reconocimientos, entre ellos el Premio Joaquín Gallegos Lara de Novela, pero Alemán reiteró que siempre quiso que esta llegara a Paraguay. “Desde que supe que ‘Humo’ finalmente se iba a publicar, quería que llegara a Paraguay y a Bolivia. Cuando supe que El Cuervo la quería publicar fue una gran alegría porque quería que se leyera en los países que tienen el bagaje de lo que sucedió en la guerra de El Chaco”, comentó.

Es imposible contar una historia sobre Paraguay sin pensar en la guerra del Chaco y en la dictadura de Stroessner. Cuando se terminó esa dictadura su partido siguió en el poder. No hubo una reconciliación con lo que significó esa etapa.

Gabriela Alemán, escritora

Y justo ahí, en el pasado sangriento de una guerra que destrozó a los dos países en los años treinta y que dejó 90.000 muertos, arranca ‘Humo’. Esta narra la historia de Gabriela, homónima de la autora, quien regresa a Paraguay 17 años después de haber partido para recoger un cuaderno que le ha legado Andrei, un amigo que acaba de fallecer.

En esa recopilación, Andrei narra la historia de su partida junto a un grupo de compañeros de trabajo para recoger ñandúes en El Chaco, y cómo la misión se truncó cuando se topó con la guerra. En el fondo, no obstante, es la historia de un conflicto cruel que priorizó el petróleo sobre miles de vidas. “…Ha visto a hermanos peleando por una herencia y a gobernantes vendiendo a pueblos enteros por oro (…) Si es negro, mejor, y si tienen que aniquilarse las siguientes generaciones de hombres de ambos países para encontrarlo, pues nadie parece vacilar”, reitera la novela.

Los conflictos de Andrei, sin embargo, no se detienen ahí, pues además del dolor de la guerra también se enfrenta a una sangrienta dictadura años más tarde.

El proceso de escritura, explicó la autora, no fue sencillo. Le tomó doce años y diecinueve versiones hasta llegar a un manuscrito que la convenciera. “Fue complicado, porque había dos realidades: la patriótica, que te hablaba de manera gloriosa de la guerra de El Chaco y de Stroessner. Luego, cuando me fui, siempre buscaba libros de historia sobre Paraguay, y ahí me di cuenta de estas dos versiones en conflicto, que también a veces se contraponía a mis vivencias”, señaló.

Alemán mencionó que el detonante para empezar a escribir llegó con el incendio del supermercado de Ycuá Bolaños, en el que fallecieron más de 300 personas. “Vi la noticia y hablé con amigos en Ecuador que estaban horrorizados y seguros que la justicia actuaría, pero yo viví ahí y recordaba estas dos realidades y sabía que era poco probable”, dijo.

Con respecto al renovado interés en la novela, Alemán dijo estar feliz. “Me alegra que haya interés, que los lectores quieran sumergirse en esta historia”, comentó.