“Es muy difícil conseguir ‘piso’ en Barcelona”, indicó a EXPRESO el autor argentino en 2018, durante una visita al Puerto Principal.

“Es más difícil que ir a una entrevista de trabajo. Hay otras veinte personas que también están aplicando y que tienen mejores credenciales, un contrato de trabajo, qué sé yo”, afirmó.

En ese momento, el escritor y hoy docente del programa de maestrías de la Universidad de las Artes, lanzaba en Guayaquil su libro de crónicas ‘Barcelona inconclusa’, pero ya jugaba con la idea de escribir la historia rocambolesca de su primer apartamento en Barcelona.

Y es que, al inicio, cuando fue aceptado como inquilino de un apartamento del barrio de l’Eixample, creyó que se había ganado la lotería. Había llegado a la ciudad con una beca para cursar una maestría de Creación Literaria pero, aparte de la beca, estaba quebrado. “Repartí volantes, trabajé en todo lo que pude”, recordó.

Entonces, cuando Sonia y Jimena lo aceptaron como ‘roomie’ de una soleada habitación con vista a un convento, juró que había alcanzado la panacea.

No obstante, le tomó un par de días notar que las chilenas, madre e hija, laboraban como prostitutas desde el piso que compartían con él.

“Empecé a escribir ‘Casa de nadie’ a los dos o tres meses de vivir con ellas. Empecé a “traicionarlas” y a escribir sobre sus vidas cuando madre e hija me dan la noticia de que son prostitutas. Nos hicimos amigos y conocí aspectos de su vida y me dije, aquí hay una historia, muy jugosa y particular, que nunca antes había escuchado”, dijo.

Pero concretar la novela le tomó diez años, pues sentía que aún debía tomar distancia con la historia y desnaturalizarla.

“Fue un proceso arduo de escritura. Fue un diálogo con mi memoria, con mis bitácoras, y de reescritura buscando la técnica estilística que contribuyera a contar la historia”, dijo.

La obra, estructurada para narrar los nueve meses que residió con las mujeres, cuenta a través de humor y de las múltiples y caóticas vivencias en el piso compartido, una historia sobre migración, precariedad y soledad muy particular.

La construcción de las dos mujeres se hace a través de la observación y de las conversaciones que el autor va teniendo con las dos mujeres de 56 y 39 años, que provienen de una familia adinerada venida a menos.

“Ellas llegan a esa vida huyendo. Sonia huye de una familia destrozada, que tuvo todo y ahora no tiene nada, y Jimena huye de las responsabilidades, de cuidar a un marido enfermo y a otras tres hijas pequeñas”, reflexionó.

Una de las características más curiosas de esta novela es que Debat evita en su totalidad las descripciones sexuales. Afirmó que fue una decisión consciente.

“La obra está narrada desde mi punto de vista como espectador en el piso, entonces lo que yo veía era el camerino de la prostitución, no la prostitución en sí. Evité incluir escenas sexuales, porque no las vi y porque no sentía que era prioritario para la historia. Lo que está plasmado sobre su trabajo era lo que ellas me contaban sobre sus encuentros”, estableció.

La novela aborda los preparativos, los maquillajes, la ingesta de pastillas, los looks, los traumas, los llantos y alegrías, una historia cautivadora, cómica e infinitamente humana, que no juzga a sus protagonistas.

Tras nueve meses de convivencia, el escritor abandonó el apartamento y no volvió a tener mayor contacto con las mujeres. “La vida es así, sigues adelante, conoces gente nueva. Sé que volvieron a Chile y que están bien. No sé si alguna vez leerán el libro”, señaló.

Título: Casa de nadie

Género: Novela

Editorial: Candaya

BIOGRAFÍA DEL AUTOR. Nació en 1981. Se licenció de periodista y comunicador social en la Universidad Nacional de La Plata. Tiene un máster en Creación Literaria por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Ha publicado el libro de crónicas ‘Barcelona inconclusa’. Esta es su primera novela.