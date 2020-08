¿Covid-19 o Covid? ¿'El' o 'la'? RAE aclara esta duda que más de uno tiene

"COVID-19" es el acrónimo del inglés " CO rona VI rus D isease" que da nombre a la enfermedad causada por este virus. Por eso, la Real Academia Española sugiere que " lo más adecuado sería el uso en femenino ": la COVID-19. No obstante, esta norma no está "tallada en piedra".

#RAEconsultas Si se sobrentiende el sustantivo tácito «enfermedad», lo más adecuado sería el uso en femenino: «la COVID-19». (1/2) — RAE (@RAEinforma) March 24, 2020

Desde que comenzó la pandemia ha existido una disputa entre el uso del artículo definido masculino o femenino al referirse a la enfermedad: ¿se trata de “El Covid-19” o “La Covid-19”?

La Real Academia Española nos saca de la duda al responderle a un usuario la misma pregunta en Twitter.

A pesar de que suena un poco extraño y se use con menos frecuencia, “La” Covid-19 se utiliza principalmente en España y en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud en español, debido a que se trata de una palabra femenina: “la” enfermedad.

Sin embargo, “el Covid-19” es válido debido a que es un acrónimo que da nombre a la enfermedad que se usa normalmente en masculino por influjo del género de “coronavirus”.

El acrónimo «COVID-19» que nombra la enfermedad causada por el «SARS-CoV-2» se usa normalmente en masculino («el COVID-19») por influjo del género de «coronavirus» y de otras enfermedades víricas («el zika», «el ébola»), que toman por metonimia el nombre del virus que las causa. — RAE (@RAEinforma) March 27, 2020

La RAE concluye que "ambos se consideran válidos" y agrega que “su lexicalización como nombre común con la forma ‘covid', en minúsculas y omitiendo la parte numérica del acrónimo, sigue la misma pauta”.