Coronavirus: Conocido maquillador local cambia las brochas por la preparación y venta de comida casera

Por las manos del maquillador Julio Rangel han pasado modelos, personajes de tv y reinas de belleza que han sido portada en reconocidas revistas ecuatorianas. Ese mundo glamuroso lleno de brillos, luces, brochas y coloridas paletas de maquillaje que 'Julito', como lo llaman sus clientas, conocía muy bien, dio un giro drástico ante la falta de ingresos, que lo llevó a emprender en un negocio desconocido para él: preparar y vender comida desde su casa.

La crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 y el distanciamiento social paralizaron muchos actividades comerciales una de ellas la que tiene que ver con la cosmética y peluquería.

"Le estuve dando vueltas algunas semanas porque vi que era los más rentable y lo que más se ha movido durante esta pandemia. Lo dialogué conmigo mismo, con mi mejor amigo, con mi mamá y ellos me apoyaron", comentó Rangel, quien dio a conocer su nuevo emprendimiento en su cuenta de Instagram, la misma en la cual mostraba sus técnicas de maquillaje.

Con el #noalamachonada Rangel ofreció viche de cangrejo, con arroz blanco y salsa picante. Muchos de sus seguidores se negaron a creer que era él, el hábil maquillador con 15 años de experiencia; otros pensaron que era el negocio de alguien más cuyo post él compartió por solidaridad.

"No me da vergüenza hacerlo. Soy el mismo. Las cuentas no esperan, tengo que darle de comer a mis tres perritas y si me toca hacer de mi estudio y academia esto, lo seguiré haciendo. No estoy robando. Tengo que volver a viajar para capacitarme", aseguró el maquillador quien ha realizado varios cursos técnicos en Brasil.

Aunque disfruta cocinar y como buen manabita dice tener buena sazón, también admite que jamás lo había hecho para 30 personas que compraron su plato. "Gracias a Dios superé el número de platos. Jamás me vi haciendo esto, me salió un callo, me corté, me duelen las manos, pero tengo que hacerlo, mi arrendatario ya me está cobrando el alquiler de la casa. El otro día viendo unas fotos lloré, nunca me imaginé que esto podía pasar, que el mundo haya cambiado tanto en tan poco tiempo", lamentó Julito, quien tres veces a la semana estará posteando sus platos.