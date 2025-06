La Coqueta: "Con el pasar de los años me he vuelto más exigente en el amor"

Tras su relación con el asistente técnico Juan Rescalvo, Evelyn Vanessa Calderón, quien fue parte del programa En contacto, le agarró gusto al fútbol y trabaja como embajadora de una casa de apuestas deportivas. En esta se hacen pronósticos, contenido para las redes sociales de ellos y de la exreportera farandulera. Ahí también están Carlos Víctor Morales y Roberto Bonafont.

Desde septiembre del año pasado se ha involucrado en esta actividad. “He viajado. Estuve en Lima, Perú, cuando se enfrentó la selección ecuatoriana con la peruana. Estoy aprendiendo”, indicó.

Está alejada de la TV, incluso de la farándula. Esta fue una de las razones por las que no siguió en el pódcast No me meta labia. “Preferí irme porque a veces hablo más de la cuenta, seguía la corriente y enseguida se arman comentarios en las redes. No me interesan esos líos”. Mantiene su emprendimiento Coqueta Style, que lanzó hace dos años.

Con amigos así, para qué enemigos

Lazito de la Farándula siempre se ha jactado de la amistad con Evelyn Vanessa. Sin embargo, en la edición de Los Hackers del lunes 23 de junio dijo que ella conocía París por su ‘ex’ Juan Rescalvo y él conocía Salitre por ella. Además, dio a entender que la separación de la pareja se debió a la diferencia de clases sociales.

“¿Qué se cree, que no tengo los recursos para viajar?”, manifestó La Coqueta, nacida en Salitre hace 38 años y que ha sido invitada al espacio en un par de ocasiones, pero ha preferido no asistir.

Esas expresiones del reportero provocaron enojo en los amigos de ella, quienes le contaron a esta sección que cuando “La Coqueta trabajó en Ecuavisa, a veces lo movilizaba y además le pagaba el desayuno en el kiosco de La Colorada, en los exteriores del canal. Incluso, un día cuando ella fue a pagar algo y le sacaron la cuenta, casi se desmaya al ver los patacones con queso y demás que pedía a su nombre”. El pez muere por la boca.

¿Habrá reencuentro?

El español Juan Rescalvo volvió a Ecuador con su hermano, Ismael, quien acaba de ser contratado como director técnico del Barcelona SC. Eso mantiene en expectativa a la prensa rosa, ya que se considera que puede darse un reencuentro sentimental con La Coqueta, pues donde hubo fuego, cenizas quedan.

Ambos han sido discretos sobre los motivos de su separación. “Somos personas maduras, nunca nos hemos dejado de seguir. Ya pasaron dos años de nuestra separación. Deben superarlo (risas), estuvimos un año y medio juntos. Cuando vuelva a tener un novio, solo lo diré cuando ya me vaya a casar. Con el paso de los años somos más exigentes”, indicó.

Juan Rescalvo. ARCHIVO EXPRESO

Afirmaron los allegados que “hasta la fecha son amigos, él sigue pendiente de La Coqueta al menos en redes. Hay cariño de ambas partes. De ella siempre admiró la sencillez y honestidad de su familia, que lo acogió sin ningún interés. Juan lo apreciaba”.

